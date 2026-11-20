Генерал СБУ Сергій Дуки спілкувався з НАБУ щодо шахрайських кол-центрів, але допит тривав лише шість хвилин.

20 листопада антикорупційне бюро відреагувало на заяву Дуки на засіданні тимчасово слідчої комісії Верховної ради, коли він заявив, що не було допитів щодо колцентрів. Медіа "Громадське" повідомило з посиланням на НАБУ, що насправді допит відбувся. З'ясувалось, що Дука не розповів нічого нового про незаконну діяльність шахраїв, оскільки відмовився говорити.

У матеріалі вказано, що НАБУ показало журналістам протокол допиту Сергія Дуки. Тривалість допиту — шість хвилин. Під протоколом стоїть особистий підпис генерала, а допит датований 4 листопада — коли відбувався обшук та затримання. Дука написав, що не відмовляється свідчити, але буде говорити лише після ознайомлення з матеріалами розслідування, і що буде скористається послугами адвоката.

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Медіа навело коментар глави САП Олександра Клименка, який заявив, що документ, який показали журналістам, це не розкриття таємниці слідства. У статті "Громадське" є лише опис протоколу допиту, а самого документа немає.

Справа "Карфаген" — деталі

Зазначимо, 4 листопада НАБУ опублікувало другу порцію матеріалів справи "Карфаген", які стосувались діяльності 52 шахрайських колцентрів у Києві, Львові, Івано-Франківську, мережі магазинів U420, які продавали незаконні речовини, та нападів й побиття людей, які заважали зловмисникам. Серед інших, у матеріалах фігурувала особа на прізвисько "Акім", який був працівником СБУ та, як підозрюють, "кришував" діяльність колцентрів та спілкувався з кримінальниками. Медіа "Українська правда" та інші написали, що "Акім" — це генерал-майор Сергій Дука, на той час — перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Після затримання Сергій Дука вийшов під заставу у розмірі 65 млн грн. При цьому розслідувачі написали, що на цю заставу збирали гроші працівники підрозділу СБУ, в якому працював фігурант.

Тим часом після оприлюднення матеріалів та гучних затримань з'явилось інтерв'ю на каналі відомого блогера за участю голосу людини, яка представилась як Єгор Буркін. У справі НАБУ людина з цим іменем фігурує під прізвиськом "Мексиканець" — це людина з громадянством РФ та України, яка, ймовірно, причетна до наркосиндикату "Хімпром". Спікер озвучив низку обвинувачень у бік правоохоронних органів та розкритикував корупцію. Через кілька днів генерал Дука взяв участь у засіданні ТСК, на якому три години критикував роботу антикорупційних органів та звинувачував детективів НАБУ та прокурорів САП у корупції й в інших злочинах.

Нагадуємо, 18 листопада на засіданні ТСК Сергій Дука зробив низку скандальних заяв щодо НАБУ, САП та військово-політичного керівництва України: Фокус зібрав найгучніші тези.