Генерал СБУ Сергей Дуки беседовал с НАБУ по поводу мошеннических колл-центров, но допрос длился всего шесть минут.

20 ноября Антикоррупционное бюро отреагировало на заявление Дуки на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады, когда он заявил, что допросов по поводу колл-центров не было. СМИ "Громадське" сообщило со ссылкой на НАБУ, что на самом деле допрос состоялся. Выяснилось, что Дука не рассказал ничего нового о незаконной деятельности мошенников, поскольку отказался говорить.

В материале указано, что НАБУ показало журналистам протокол допроса Сергея Дуки. Продолжительность допроса — шесть минут. Под протоколом стоит личная подпись генерала, а допрос датирован 4 ноября — днём, когда проводились обыск и задержание. Дука написал, что не отказывается давать показания, но будет говорить только после ознакомления с материалами расследования, и что воспользуется услугами адвоката.

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СМИ привело комментарий главы САП Александра Клименко, который заявил, что документ, показанный журналистам, не является разглашением тайны следствия. В статье "Громадське" приводится лишь описание протокола допроса, а самого документа нет.

Дело "Карфаген" — подробности

Отметим, что 4 ноября НАБУ опубликовало вторую часть материалов по делу "Карфаген", касающихся деятельности 52 мошеннических колл-центров в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, сети магазинов U420, которые продавали незаконные вещества, а также нападений и избиений людей, которые мешали злоумышленникам. Среди прочих в материалах фигурировал человек по прозвищу "Аким", который был сотрудником СБУ и, как подозревают, "крышевал" деятельность колл-центров и общался с криминальными элементами. СМИ "Украинская правда" и другие написали, что "Аким" — это генерал-майор Сергей Дука, на тот момент — первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

После задержания Сергей Дука вышел под залог в размере 65 млн грн. При этом следователи указали, что деньги на этот залог собирали сотрудники подразделения СБУ, в котором работал фигурант.

Между тем, после обнародования материалов и громких задержаний на канале известного блогера появилось интервью с участием человека, представившегося как Егор Буркин. В деле НАБУ человек с этим именем фигурирует под прозвищем "Мексиканец" — это человек с гражданством РФ и Украины, который, вероятно, причастен к наркосиндикату "Химпром". Спикер озвучил ряд обвинений в адрес правоохранительных органов и раскритиковал коррупцию. Через несколько дней генерал Дука принял участие в заседании ВСК, на котором три часа критиковал работу антикоррупционных органов и обвинял детективов НАБУ и прокуроров САП в коррупции и других преступлениях.

Напоминаем, что 18 ноября на заседании ВСК Сергей Дука сделал ряд скандальных заявлений в отношении НАБУ, САП и военно-политического руководства Украины: Фокус собрал самые громкие высказывания.