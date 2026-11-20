Сергей Кузьминых фигурировал в деле о взятке в размере 558 тыс. грн и был приговорен к наказанию после нескольких лет судебных заседаний.

Высший антикоррупционный суд приговорил нардепа от фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых к 3,6 годам лишения свободы. Следователи уличили парламентария в вымогательстве 558 тысяч гривен неправомерной выгоды за поставку медицинского оборудования в больницу в Житомире. Финальное судебное заседание длилось 20 минут — рассматривали дело №991/4071/22 о злоупотреблении влиянием.

Дело Сергея Кузьминых — финальное заседание ВАКС 20 ноября

По данным следствия, депутат помог частной компании выиграть тендер на поставку оборудования. За содействие в победе на тендере чиновник потребовал взятку в размере 30% от суммы сделки — 558 тыс. грн. В решении ВАКС указано, что Кузьминых приговорен к 3,6 годам заключения и получает запрет занимать должности в органах власти. Пока приговор вступит в силу, осужденный будет находиться под домашним арестом. При этом возможна апелляция на приговор: если ее не будет, то приговор вступит в силу через 30 дней от 20 ноября от даты решения ВАКС. Судьи, осудившие Кузьминых — Ольга Саландяк, Оксана Олейник и Екатерина Широкая, уточнили в Центре противодействия коррупции.

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Дело Сергея Кузьминых — что установило НАБУ

О деле народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых стало известно в январе 2022 года за месяц до полномасштабного вторжения. НАБУ опубликовало материалы тайной слежки, на которой зафиксировали договоренности о распределении средств государственного бюджета, о тендерах на закупку медицинского оборудования. На видео услышали скандальные фразы о 30% откате для того, чтобы "все были довольны и счастливы", и согласие брать деньги "хоть в тугриках". Камеры антикоррупционщиков зафиксировали момент передачи средств посредников, в пакет вручала агент НАБУ. В феврале 2022 года нардепа задерживают, а в мае он получает меру пресечения — выход под залог в размере 49 520 грн. Далее медиа писали, что Кузьминых часто отсутствовал на заседании ВАКС из-за частых заграничных командировок и, наконец, в июне 2026 года его арестовывают после поездки в Испанию. Далее – домашний арест с электронным браслетом и приговор о 3,6 годах тюрьмы.

Напомним, 20 ноября медиа "Громадське" опубликовало комментарий НАБУ относительно заявлений генерала СБУ Сергея Дуки.