За 55 років медичної практики Степан Біляк провів близько 14 500 операцій, став одним із піонерів лапароскопічної хірургії в Україні, а згодом присвятив себе ще й духовному служінню.

На Закарпатті 21 листопада помер відомий лікар, хірург, уролог, засновник "Клініки Біляка" в Ужгороді Степан Томович Біляк. Йому було 82 роки. Медик присвятив медицині понад 55 років, провів близько 14,5 тисячі операцій і одним із перших в Україні почав застосовувати лапароскопічні методи лікування. Також він був священнослужителем Православної церкви України та відомий як отець Агапіт.

Про смерть лікаря повідомили на офіційній сторінці "Клініки Біляка" у Facebook. Інформацію також оприлюднила Закарпатська єпархія ПЦУ. Прощання зі Степаном Біляком запланували на 22 листопада у храмі на території заснованої ним клініки в селі Минай Ужгородського району.

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Заслужений лікар України Степан Біляк в останні роки життя Фото: ПЦУ

Чим запам’ятався Степан Біляк як лікар

Степан Томович Біляк був кандидатом медичних наук, заслуженим лікарем України. Його основними спеціалізаціями були урологія та хірургія. Понад 55 років свого життя він присвятив медицині, за цей час провів близько 14 500 операцій. Приблизно 4 тисячі з них були лапароскопічними — малоінвазивними втручаннями, які виконують через невеликі проколи замість традиційних великих розрізів.

Після закінчення медичного факультету Ужгородського ДУ в 1967 році, закінчив 10 місячні курси по анестезіології у Львові, три роки навчався в аспірантурі на кафедрі хірургії у проф. Фединця О.В. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію.

Важливу частину його професійного шляху становила робота в Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака. Протягом 20 років Біляк очолював там урологічне відділення. Згодом він вирішив розвивати власну медичну справу та у 1992 році розпочав приватну практику. На її основі поступово сформувався медичний заклад, який нині відомий як "Клініка Біляка".

Одним із головних напрямів його професійної діяльності стало впровадження малоінвазивних методів лікування. Зокрема, у 1993 році Біляк, за інформацією заснованої ним клініки, першим в Україні виконав лапароскопічну холецистектомію — операцію з видалення жовчного міхура через невеликі проколи черевної стінки. Такий підхід дає змогу уникнути великого хірургічного розрізу.

Біляк також належав до лікарів, які розвивали застосування лапароскопічних технологій у різних медичних напрямах, зокрема в хірургії, урології та гінекології. Цей напрям згодом став одним із ключових у роботі заснованого ним медичного центру.

За роки практики він не лише оперував пацієнтів, а й розбудовував власний медичний заклад, орієнтований на сучасні методи діагностики та лікування. У своїй роботі лікар приділяв увагу не лише медицині, а й поєднанню медичної допомоги з духовною підтримкою пацієнтів. Саме тому на території клінічного комплексу облаштовані храми, пов'язані з його духовним служінням.

Духовна та громадська діяльність

Окрім лікарської практики, Біляк був священнослужителем Православної церкви України. Він мав духовне ім'я Агапіт, а в церковному служінні — ієромонах Агапіт.

Степан Біляк також займався громадською діяльністю, зокрема питаннями захисту прав пацієнтів і медичних працівників. Він ініціював створення Громадської ради, брав участь у пресконференціях і порушував питання, пов'язані з охороною здоров'я та суспільним життям регіону.

Медик мав і літературний доробок. Він писав вірші та видав кілька поетичних збірок, серед яких "Проліски рвуться увись" і "У полоні щодення", а також пісенник "Благословляю день і час". Крім того, був засновником і шеф-редактором тижневика "Карпатська Україна. Красне Поле" та членом Національної спілки журналістів України.

Нагадаємо, львівські блогери Ніколас Карма та Анастасія Марків зняли іронічну пародію на скандал із лікаркою Анною Криловою-Тодуровою, яка заявила, що забороняє працівникам своєї клініки ходити в туалет "по-великому" на роботі.

Також Фокус писав, що батьки маленьких пацієнтів поскаржились на медикиню і звинуватили її у жорстокому поводженні.