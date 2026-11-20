Блогери висміяли лікарку, яка "заборонила" ходити в туалет (відео)
Львівські блогери Ніколас Карма та Анастасія Марків зняли пародію на ситуацію з лікаркою Анною Криловою-Тодуровою, яка заявила, що забороняє працівникам своєї клініки ходити в туалет "по-великому" на роботі.
Згодом стоматологиня сказала, що це все був нібито піар-експеримент, але мережу вже не спинити.
Блогери висміяли заборону ходити в туалет
Ніколас Карма та Анастасія Марків зняли відео, на якому дівчина спершу читає новину про лікарку і каже: "Боже, який жах. Не дозволяє людям ходити в туалет. Вона якась неадекватна".
А після цього блогерка біжить вслід за своїм начебто чоловіком, який пішов у туалет, та просить його не робити цього, адже якраз мають прийти гості.
"Чого ти на роботі не сходив? Я скільки разів тобі казала, що ходити вдома по-великому то є неповага!"
Реакція мережі
У коментарях люди широ посміялись з побаченого:
- "Я не можу. У вашій колабі завжди одні шедеври".
- "Вже нове відео, що вона пожартувала і тим самим притягнула увагу та клієнтів. Що робити далі? Нові відео знімати? Хоча схоже, що вона таки не жартувала. Потім соромно стало і дала задню".
- "Припозорили ото Ніколаса".
- "Це дуже смішно".
- "Вам треба Оскара дати обом, це геніально".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Анна Крилова-Тодурова пояснила, чому не хоче, щоб у її клініці були запахи туалету чи їжі.
- Батьки маленьких пацієнтів поскаржились на медикиню і звинуватили її у жорстокому поводженні.
Власниця мережі клінік заявила, що це все був піар-експеримент.