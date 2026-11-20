Львівські блогери Ніколас Карма та Анастасія Марків зняли пародію на ситуацію з лікаркою Анною Криловою-Тодуровою, яка заявила, що забороняє працівникам своєї клініки ходити в туалет "по-великому" на роботі.

Згодом стоматологиня сказала, що це все був нібито піар-експеримент, але мережу вже не спинити.

Блогери висміяли заборону ходити в туалет

Ніколас Карма та Анастасія Марків зняли відео, на якому дівчина спершу читає новину про лікарку і каже: "Боже, який жах. Не дозволяє людям ходити в туалет. Вона якась неадекватна".

А після цього блогерка біжить вслід за своїм начебто чоловіком, який пішов у туалет, та просить його не робити цього, адже якраз мають прийти гості.

"Чого ти на роботі не сходив? Я скільки разів тобі казала, що ходити вдома по-великому то є неповага!"

Реакція мережі

У коментарях люди широ посміялись з побаченого:

"Я не можу. У вашій колабі завжди одні шедеври".

"Вже нове відео, що вона пожартувала і тим самим притягнула увагу та клієнтів. Що робити далі? Нові відео знімати? Хоча схоже, що вона таки не жартувала. Потім соромно стало і дала задню".

"Припозорили ото Ніколаса".

"Це дуже смішно".

"Вам треба Оскара дати обом, це геніально".

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Анна Крилова-Тодурова пояснила, чому не хоче, щоб у її клініці були запахи туалету чи їжі.

Батьки маленьких пацієнтів поскаржились на медикиню і звинуватили її у жорстокому поводженні.

Власниця мережі клінік заявила, що це все був піар-експеримент.