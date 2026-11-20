Львовские блогеры Николас Карма и Анастасия Маркив сняли пародию на ситуацию с врачом Анной Крыловой-Тодуровой, которая заявила, что запрещает сотрудникам своей клиники ходить в туалет "по-большому" на работе.

Впоследствии стоматолог заявила, что всё это якобы было пиар-экспериментом, но сеть уже не остановить.

Блогеры высмеяли запрет ходить в туалет

Николас Карма и Анастасия Маркив сняли видео, на котором девушка сначала читает новость о враче и говорит: "Боже, какой ужас. Не разрешает людям ходить в туалет. Она какая-то неадекватная".

А после этого блогерша бежит вслед за своим, по-видимому, мужем, который пошёл в туалет, и просит его не делать этого, ведь как раз должны прийти гости.

"Почему ты не сходил на работе? Я сколько раз тебе говорила, что ходить по-большому дома — это неуважение!"

Реакция сети

В комментариях люди от души посмеялись над увиденным:

Видео дня

"Я не могу. В вашей коллабе всегда одни шедевры".

"Уже новое видео, в котором она пошутила и тем самым привлекла внимание и клиентов. Что делать дальше? Снимать новые видео? Хотя похоже, что она всё-таки не шутила. Потом стало стыдно и она отступила".

"Николаса вот так опозорили".

"Это очень смешно".

"Вам нужно Оскара дать обоим, это гениально".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анна Крилова-Тодурова объяснила, почему не хочет, чтобы в её клинике пахло туалетом или едой.

Родители маленьких пациентов пожаловались на врача и обвинили её в жестоком обращении.

Владелица сети клиник заявила, что всё это был пиар-эксперимент.