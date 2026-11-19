Владелица сети клиник и стоматолог Анна Крылова-Тодурова (@mamadentist), которая накануне оказалась в центре громкого скандала из-за запрета посетителям и сотрудникам ходить в туалет "по-большому", заявила, что всё это был пиар-эксперимент.

На странице клиники в Threads появилось новое видео, в котором владелица объясняет, что теперь о них, похоже, узнала вся Украина, ведь хейтеры сделали свою работу за "ноль копеек".

Анна Крылова-Тодурова сделала новое заявление

"Мы, честно говоря, не ожидали такого успеха. Я считаю, что это настоящий прорыв. Друзья, вы все успешно приняли участие в нашем эксперименте под названием "Не какай". Честно говоря, готовя эту пиар-кампанию, мы понимали, что тема довольно деликатная и провокационная. Но мы не рассчитывали на такой успех", — начала Анна.

Она также обратилась, по-видимому, к своим коллегам за экраном со словами: "А вы меня ещё отговаривали это делать. Я же говорила, что это сработает".

Видео дня

"Мы были полностью готовы к хейту, ведь это было частью плана. Хейтеры поработали на славу. Но не удивили, ведь все нарративы и герои одни и те же", — добавила врач.

По словам Крыловой-Тодуровой, результат их поразил, ведь они "привлекли внимание всей Украины" к своей клинике и теме лечения зубов под наркозом.

"Сейчас мы получили огромное количество запросов на лечение детей со всей Украины. Конечно, какайте где угодно и когда угодно. Никакие правила этикета этого не запрещают. Я так благодарна вам, хейтеры, вы сделали это за ноль копеек. Спасибо вам", — подытожила Анна.

Реакция сети

В комментариях под видео украинцы не поверили словам стоматолога:

"Ахахаха. Вы нас за идиотов принимаете? Долго думали? Это же классика тредса: если облажались — скажи, что это была проверка".

"Да-да. Спецоперация идёт по плану. Я такое где-то уже слышала".

"Рейтинг трёх лучших актёров мира: 3-е место — Рассел Кроу, 2-е место — Ди Каприо, 1-е место — владелица стоматологической клиники".

"То есть из всех возможных вариантов выхода из кризисной ситуации вы выбрали именно это".

"Если уж позориться, то до конца. Горит сарай — гори и дом".

"Оскар в студию".

"Смените пиарщиков. Это фиаско".

"С кем вы разговариваете за кадром?"

"Все поверили".

"Раз уж начали позориться, то не остановимся на этом сложном пути", — подумали в клиниках "Мамадентист" и продолжили позориться по полной".

"Ещё мне нравится, как она смотрит мимо камеры, будто говорит это кому-то реальному. Оскар в студию".

"Знакома с человеком, который работал в этой клинике, и хочу сказать, что это никакой не эксперимент".

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