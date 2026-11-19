Скандал вокруг стоматолога Анны Крыловой-Тодуровой, которая оказалась в центре внимания из-за запрета посетителям и сотрудникам ходить в туалет "по-большому", набирает обороты. Родители маленьких пациентов пожаловались на врача и обвинили её в жестоком обращении с детьми.

Так, после скандала родители бывших пациентов начали рассказывать о своём опыте лечения и обвинять клинику в жестоком обращении с детьми. Впрочем, сама Анна Крылова-Тодурова опровергла эту информацию. Об этом стало известно в проекте "Завтрак с 1+1".

Новые подробности скандала

Некоторые родители рассказали, что их дети якобы вышли из кабинета врача Анны с синяками на лице и шее, которые проявились уже дома. К тому же Крылову-Тодурову обвинили в том, что она якобы силой удерживает маленьких пациентов ремнями во время лечения. И таких историй немало.

"Моему сыну было 1,3 года, когда мы туда попали. Напугали так, что он больше года боялся врачей. Еще помню, как врач говорила, что они против седации и ребенка во время лечения придется держать. Хватило ума туда больше не возвращаться";

"Я тоже лечила здесь ребенку зубы, специально ездила из Ивано-Франковска в Киев, и это не врачи, это палачи! Никогда себе этого не прощу! Никогда ни при каких обстоятельствах не идите к ним, если не хотите сломать психику ребенку и себе!";

"Вместо седации вашего ребенка держат ремнями, чтобы не оставалось следов".

Видео дня

Опыт родителей Фото: Скриншот Опыт родителей Фото: Скриншот Опыт родителей Фото: Скриншот Опыт родителей Фото: Скриншот

Реакция врача

Крылова-Тодурова опровергла подобные обвинения и заявила, что в её клинике детей никогда не привязывали ремнями во время лечения.

"Действительно, иногда мы держим ребенка за руки, но не я и не мой ассистент. Для этого мы либо приглашаем родителей в кабинет, и они держат ребенка, либо привлекаем еще одного ассистента. Но только с согласия родителей. Иногда дети толкаются ногами. Для этого даже есть документ, в котором указан соответствующий пункт, и родители его подписывают", — рассказала Анна.

Она подчеркнула, что врачи не могут принудительно удерживать ребенка без разрешения родителей. Таким образом, Крылова-Тодурова отвергла все обвинения в жестоком обращении с детьми. Стоматолог заверила, что никаких ремней нет, а синяки не могут остаться после лечения.

"Наша задача — не удерживать ребёнка, а поговорить с ним, как-то мотивировать его на лечение", — добавила Анна.

Анна Крылова-Тодурова Фото: Скриншот

Скандал с туалетом — что известно

Анна Крылова-Тодурова оказалась в центре скандала. Поводом для обсуждения стала короткая запись с видеообращением стоматолога. Она заявила, что ходить в туалет "по-большому" в общественных местах — это проявление неуважения к окружающим и низкой культуры.

В частности, Анна возмущалась ситуациями в театрах, где на весь зал приходится всего одна кабинка, и рассказала о строгих "туалетных правилах" в своей стоматологической клинике.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

После того, как пользователи сети возмутились и начали высмеивать слова Крыловой-Тодуровой, она записала видео с объяснением, но это не помогло.

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