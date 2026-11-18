Владелица сети клиник и стоматолог Анна Крылова-Тодурова (@mamadentist) накануне оказалась в центре громкого скандала из-за запрета посетителям и сотрудникам ходить в туалет "по-большому".

После того как пользователи сети возмутились и начали высмеивать слова врача, она записала видео с объяснением, но это не помогло.

Врач запретила ходить в туалет

"15 лет назад мы с мужем основали клинику MamaDentist. За эти годы к нам приезжали семьи со всех уголков мира, даже из Новой Зеландии. В нашей клинике мы предоставляем уникальные услуги нашим самым маленьким пациентам — детям, которым исполнился один год, полтора, два — мы лечим таких маленьких детей без седации и без наркоза. А также рассказываем родителям, насколько вредным может быть наркоз", — начала Анна.

По словам врача, её коллектив — это зачастую люди, которые работают вместе с первых лет основания клиники.

Видео дня

"Я хочу сказать, что философия нашей клиники — это уважение и доброжелательность по отношению к нашим пациентам, к семьям, которые приезжают к нам, проделав долгий путь. И мы всегда очень рады всем. Мы уважаем людей, а также уважаем друг друга. Именно потому, что мы заботимся о наших пациентах, мы очень внимательно относимся к запахам, которые присутствуют в клинике. И это, конечно, касается и туалетов. Ведь у нас небольшая клиника, и всё находится совсем рядом", — отметила Крылова-Тодурова.

По словам владелицы клиники, она хочет, чтобы каждый ребенок чувствовал приятный запах лимона, исходящий от аромаламп.

"И я хочу, чтобы не было никаких посторонних запахов — ни еды, ни туалета. И чтобы ребенок чувствовал себя как в сказке", — говорит Анна.

Врач запретила ходить в туалет Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях пользователи сети продолжили критиковать слова врача:

"На видео она говорит даже о запахе еды, фактически не позволяя нормально поесть в течение рабочего дня. Получается, что сотруднику приходится обходиться бутербродами или салатом на весь день. Крепостное право давно отменено, но, похоже, не в этой клинике".

"Не ждите после всего этого поддержки от людей".

"10 лет назад после вашего так называемого лечения мой сын, которому было 1,10 месяца, ещё несколько лет впадал в истерику, когда видел врача в белом халате. Вы — монстр, а не врач".

"Как врач, считаю, что в первую очередь нужно беспокоиться не об аромадиффузорах и аромалампах с лимоном (люди с астмой/аллергическим ринитом — привет), а о базовых физиологических потребностях сотрудников и пациентов, психологическом комфорте и безопасности пациентов во время манипуляций, а также о недопущении распространения мифов о "страшном" наркозе. Вы должны сами понимать, насколько это звучит нелепо".

"А это правда, что вы силой удерживаете детей во время лечения? И что оплата за лечение должна перечисляться на личные карты, а не через терминал? Ну и вопрос с туалетом раскройте уже наконец".

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