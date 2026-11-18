Власниця мережі клінік і стоматологиня Анна Крилова-Тодурова (@mamadentist) напередодні опинилася в центрі гучного скандалу через заборону відвідувачам і працівникам ходити у вбиральню "по-великому".

Після того, як мережа обурилася та почала висміювати слова лікарки, вона записала відео з поясненням, але це не допомогло.

Лікарка заборонила ходити в туалет

"15 років тому ми з моїм чоловіком заснували клініку MamaDentist. За ці роки до нас приїздили сімʼї з усіх куточків світу, навіть з Нової Зеландії. Ми надаємо унікальні послуги в нашій клініці нашим найменшим пацієнтам — діткам, яким виповнився один рік, півтора, два — ми лікуємо таких маленьких дітей без седації та без наркозу. А також розповідаємо батькам, наскільки шкідливим може бути наркоз", — почала Анна.

За словами лікарки, її колектив — часто це люди, які працюють разом з перших років заснування клініки.

Видео дня

"Я хочу сказати, що філософія нашої клініки — це повага і доброзичливість до наших пацієнтів, до сімей, які приїжджають до нас, які пробули в дорозі. І ми завжди дуже раді всім. Ми поважаємо людей, а також ми поважаємо одне одного. Саме через те, що ми піклуємось про наших пацієнтів, ми дуже уважно ставимось до запахів, які існують в клініці. І це, звісно, стосується і туалетів. Адже в нас невелика клініка і все знаходиться дуже поруч", — зазначила Крилова-Тодурова.

За словами власниці клініки, вона хоче, аби кожна дитина відчувала приємний запах лимона від аромаламп.

"І я хочу, щоб не було ніяких сторонніх запахів — ані їжі, ані туалету. І дитина відчувала себе ніби в казці", — каже Анна.

Лікарка заборонила ходити в туалет Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі продовжили критикувати слова лікарки:

"На відео вона говорить навіть про запах їжі, фактично не дозволяє нормально поїсти протягом робочого дня. Виходить, що працівник має обмежуватися бутербродами чи салатом на весь день. Кріпацтво давно скасували, але, схоже, не в цій клініці".

"Не чекайте після всього підтримки від людей".

"10 років назад після вашого, так званого лікування, мій син, 1.10 міс ще декілька років впадав в істерику коли бачив лікаря в білому халаті. Ви монстр, а не лікар".

"Як лікар, вважаю, що в першу чергу турбуватись треба не про аромадифузори і аромалампи з лимоном (люди з астмою/ алергічним ринітом — привіт), а про базові фізіологічні потреби співробітників і пацієнтів, психологічний комфорт і безпеку пацієнтів під час маніпуляцій та недопущення поширення міфів про "страшний" наркоз. Ви маєте самі розуміти, наскільки це звучить безглуздо".

"А це правда, що ви силою тримаєте дітей під час лікування? І що оплата за лікування має переводитись на особисті картки а не через термінал? Ну і туалетне питання розкрийте вже нарешті".

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