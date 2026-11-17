Власниця клініки і стоматологиня Анна Крилова-Тодурова, відома в мережі як @mamadentist, опинилася в центрі скандалу через заборону відвідувачам і співробітникам ходити у вбиральню "по-великому".

У своєму профілі Анна представляє себе як лікарку у третьому поколінні, маму чотирьох доньок та прихильницю домашніх пологів. Після скандалу вона оперативно закрила свій профіль в Instagram, але скриншоти та відео резонансних сторіз розійшлися мережею. Фокус спробував розібратися в суті цієї історії.

Приводом для обговорення став короткий запис із відеозверненням стоматологині. Анна заявила, що ходити в туалет "по-великому" в публічних місцях – це прояв неповаги до оточення та низької культури.

Зокрема, вона обурювалася ситуаціями в театрах, де є лише одна кабінка на весь зал, та розповіла про суворі "туалетні правила" у своїй стоматології.

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"Всі свої справи потрібно зробити вдома або нести свої справи додому", – заявила Крилова-Тодурова.

Люди в коментарях відреагували із неприхованим сарказмом. До обговорення долучилися лікарі інших спеціальностей, власники бізнесів та психологи. Лікар-проктолог @dr.tn.pvlk попередив про фізіологічні наслідки таких "норм етикету". Психологиня @k_n.psycholog додала, що проблема полягає саме у заборонах, а не в самому факті відвідування громадського туалету.

Люди залишають глузливі коментарі Фото: Threads Люди залишають глузливі коментарі Фото: Threads

"Робити "це" треба тільки на роботі… По-перше, економія води та паперу. По-друге, за цей час Вам ще й платять! В мене все!" – написав один з учасників обговорення, зібравши понад дві тисячі вподобайок.

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