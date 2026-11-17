Владелица клиники и стоматолог Анна Крылова-Тодурова, известная в сети как @mamadentist, оказалась в центре скандала из-за запрета посетителям и сотрудникам ходить в туалет "по-большому".

В своём профиле Анна представляет себя как врача в третьем поколении, маму четырёх дочерей и сторонницу домашних родов. После скандала она оперативно закрыла свой профиль в Instagram, но скриншоты и видео резонансных сторис разлетелись по сети. Фокус попытался разобраться в сути этой истории.

Поводом для обсуждения стала короткая запись с видеообращением стоматолога. Анна заявила, что ходить в туалет "по-большому" в общественных местах – это проявление неуважения к окружающим и низкой культуры.

В частности, она возмущалась ситуациями в театрах, где на весь зал приходится всего одна кабинка, и рассказала о строгих "туалетных правилах" в своей стоматологической клинике.

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"Все свои дела нужно делать дома или уносить их домой", – заявила Крылова-Тодурова.

Люди в комментариях отреагировали с нескрываемым сарказмом. К обсуждению присоединились врачи других специальностей, владельцы бизнеса и психологи. Врач-проктолог @dr.tn.pvlk предупредил о физиологических последствиях таких "норм этикета". Психолог @k_n.psycholog добавила, что проблема заключается именно в запретах, а не в самом факте посещения общественного туалета.

Люди оставляют шуточные комментарии Фото: Threads Люди оставляют шуточные комментарии Фото: Threads

"Делать „это“ нужно только на работе… Во-первых, это экономия воды и бумаги. Во-вторых, за это время вам ещё и платят! У меня всё!" – написал один из участников обсуждения, набрав более двух тысяч лайков.

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