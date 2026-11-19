Скандал зі стоматологинею Анною Криловою-Тодуровою, яка опинилася в центрі обговорення через заборону відвідувачам і співробітникам ходити у вбиральню "по-великому", набирає обертів. Батьки маленьких пацієнтів поскаржились на медикиню і звинуватили її у жорстокому поводженні з дітьми.

Так, після скандалу батьки колишніх пацієнтів почали розповідати про свій досвід лікування та звинувачувати клініку в жорстокому поводженні з дітьми. Втім, сама Анна Крилова-Тодурова спростувала інформацію. Про це стало відомо у проєкті "Сніданок з 1+1".

Нові деталі скандалу

Дехто з батьків розповів, що їхні діти нібито вийшли від лікарки Анни із синцями на обличчі та шиї, які проявилися вже вдома. До того ж Крилову-Тодурову звинуватили у тому, що вона нібито силоміць тримає маленьких пацієнтів ременями під час лікування. І таких історій чимало.

"Моєму сину було 1,3, коли ми туди потрапили. Налякали так, що він більше року лікарів боявся. Ще пам'ятаю, як лікарка казала, що вони проти седації і дитину при лікуванні треба буде тримати. Вистачило розуму туди не повертатись";

"Я теж лікувала дитині тут зуби, з Івано-Франківська спеціально їхала в Київ, і це не лікарі, це кати! Ніколи собі цього не пробачу! Ніколи за жодних обставин не йдіть до них, якщо не хочете зламати психіку дитині і собі!";

"Замість седації вашу дитину тримають ременями, щоб не залишалось слідів".

Видео дня

Досвід батьків Фото: Скріншот Досвід батьків Фото: Скріншот Досвід батьків Фото: Скріншот Досвід батьків Фото: Скріншот

Реакція лікарки

Крилова-Тодурова заперечила подібні звинувачення і заявила, що в її клініці ніколи не тримали дітей ременями під час лікування.

"Дійсно, ми тримаємо інколи дитину за руки, але не я, не мій асистент. Для цього ми або кличемо батьків у кабінет, і вони тримають, або залучаємо ще одного асистента. Але лише за згодою батьків. Інколи діти буцаються ногами. Для цього навіть є документ, де вказано відповідний пункт, і батьки підписують його", — розповіла Анна.

Вона наголосила, що лікарі не можуть примусово тримати дитину без дозволу батьків. Таким чином, Крилова-Тодурова відкинула усі звинувачення у жорсткому поводженні з дітьми. Стоматологиня запевнила, що жодних ременів немає, а синці не можуть бути після лікування.

"Наша задача — не тримати дитину, а поговорити з дитиною, якось мотивувати до лікування", — додала Анна.

Анна Крилова-Тодурова Фото: Скріншот

Скандал з туалетом — що відомо

Анна Крилова-Тодурова опинилася в центрі скандалу. Приводом для обговорення став короткий запис із відеозверненням стоматологині. Вона заявила, що ходити в туалет "по-великому" в публічних місцях – це прояв неповаги до оточення та низької культури.

Зокрема, Анна обурювалася ситуаціями в театрах, де є лише одна кабінка на весь зал, та розповіла про суворі "туалетні правила" у своїй стоматології.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Після того, як мережа обурилася, та почала висміювати слова Крилової-Тодурової, вона записала відео з поясненням, але це не допомогло.

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