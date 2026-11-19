Власниця мережі клінік і стоматологиня Анна Крилова-Тодурова (@mamadentist), яка напередодні опинилася в центрі гучного скандалу через заборону відвідувачам і працівникам ходити у вбиральню "по-великому", заявила, що це все був піар-експеримент.

На сторінці клініки в Threads зʼявилося нове відео, на якому власниця пояснює, що тепер про них начебто дізналася вся Україна, адже хейтери зробили свою роботу за "нуль копійок".

Анна Крилова-Тодурова зробила нову заяву

"Ми насправді такого успіху не очікували. Це реально прорив, я вважаю. Друзі, ви всі успішно були залучені до нашого експерименту під назвою "Не какай". Чесно кажучи, готуючи цю піар-компанію, ми розуміли, що тема досить делікатна і провокативна. Але ми не розраховували на такий успіх", — почала Анна.

Вона також звернулася начебто до своїх колег за екраном зі словами: "А ви мене ще відмовляли це робити. Я ж казала, що це спрацює".

Видео дня

"Ми повністю були готові до хейту, адже це була частина плану. Хейтери попрацювали на славу. Але не здивували, адже всі наративи і герої одні і ті самі", — додала лікарка.

За словами Крилової-Тодурової, результат їх приголомшив, адже вони "привернули увагу всієї України" до своєї клініки та теми лікування зубів під наркозом.

"Наразі ми отримали величезний запит на лікування дітей з усієї України. Звісно, какайте будь-де і будь-коли. Жодні правила етикету це не забороняють. Я так вдячна вам, хейтери, ви таке зробили за нуль копійок. Дякую вам", — резюмувала Анна.

Реакція мережі

У коментарях під відео стоматологині українці не повірили в її слова:

"Ахахаха. Ви нас за ідіотів маєте? Довго думали? Це ж класика тредсу: якщо про**алися – скажи, що це перевірка була".

"Так-так. Спецоперація йде за планом. Я таке десь вже чула".

"Рейтинг топ 3 акторів світу: 3 місце Расел Кроу, 2 місце Ді Капріо, 1 місце власниця зубної клініки".

"Тобто з усіх можливих варіантів виходу з кризової ситуації ви обрали це".

"Позоритись то до кінця. Горить сарай, гори і хата".

"Оскар в студію".

"Змініть піарників. Це фіаско".

"З ким ви розмовляєте за кадром?"

"Усі повірили".

"Як вже почали позоритись, то не зупинимось на цьому складному шляху", — подумали в мамадентіст клінік і продовжили позоритись по повній".

"Ще мені подобається, як вона дивиться повз камеру типу каже це комусь реальному. Оскар в студію".

"Знайома з людиною, яка працювала у цій клініці, і хочу сказати, що це ніякий не експеримент".

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