За 55 лет врачебной практики Степан Биляк провел около 14 500 операций, стал одним из пионеров лапароскопической хирургии в Украине, а впоследствии посвятил себя также и духовному служению.

21 ноября в Закарпатье скончался известный врач, хирург, уролог, основатель "Клиники Биляка" в Ужгороде Степан Томович Биляк. Ему было 82 года. Медик посвятил медицине более 55 лет, провел около 14,5 тысяч операций и одним из первых в Украине начал применять лапароскопические методы лечения. Также он был священнослужителем Православной церкви Украины и известен как отец Агапит.

О смерти врача сообщили на официальной странице "Клиники Биляка" в Facebook. Эту информацию также обнародовала Закарпатская епархия ПЦУ. Прощание со Степаном Биляком запланировано на 22 ноября в храме на территории основанной им клиники в селе Минай Ужгородского района.

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Заслуженный врач Украины Степан Биляк в последние годы жизни Фото: ПЦУ

Чем запомнился Степан Биляк как врач

Степан Томович Биляк был кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом Украины. Его основными специализациями были урология и хирургия. Более 55 лет своей жизни он посвятил медицине, за это время провел около 14 500 операций. Примерно 4 тысячи из них были лапароскопическими — малоинвазивными вмешательствами, которые выполняются через небольшие проколы вместо традиционных больших разрезов.

После окончания медицинского факультета Ужгородского государственного университета в 1967 году он прошел 10-месячные курсы по анестезиологии во Львове, три года учился в аспирантуре на кафедре хирургии у проф. Фединца О.В. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию.

Важной частью его профессионального пути стала работа в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака. В течение 20 лет Биляк возглавлял там урологическое отделение. Впоследствии он решил развивать собственное медицинское дело и в 1992 году открыл частную практику. На её основе постепенно сформировалось медицинское учреждение, которое сегодня известно как "Клиника Биляка".

Одним из основных направлений его профессиональной деятельности стало внедрение малоинвазивных методов лечения. В частности, в 1993 году Биляк, по информации основанной им клиники, первым в Украине выполнил лапароскопическую холецистэктомию — операцию по удалению желчного пузыря через небольшие проколы брюшной стенки. Такой подход позволяет избежать большого хирургического разреза.

Биляк также входил в число врачей, которые развивали применение лапароскопических технологий в различных областях медицины, в частности в хирургии, урологии и гинекологии. Это направление впоследствии стало одним из ключевых в работе основанного им медицинского центра.

За годы практики он не только оперировал пациентов, но и развивал собственное медицинское учреждение, ориентированное на современные методы диагностики и лечения. В своей работе врач уделял внимание не только медицине, но и сочетанию медицинской помощи с духовной поддержкой пациентов. Именно поэтому на территории клинического комплекса обустроены храмы, связанные с его духовным служением.

Духовная и общественная деятельность

Помимо врачебной практики, Биляк был священнослужителем Православной церкви Украины. Его духовным именем было Агапит, а в церковном служении он носил титул иеромонаха Агапита.

Степан Биляк также занимался общественной деятельностью, в частности вопросами защиты прав пациентов и медицинских работников. Он инициировал создание Общественного совета, участвовал в пресс-конференциях и поднимал вопросы, связанные со здравоохранением и общественной жизнью региона.

У медика было и литературное наследие. Он писал стихи и издал несколько поэтических сборников, среди которых "Пролески рвутся ввысь" и "В плену повседневности", а также песенник "Благословляю день и час". Кроме того, он был основателем и главным редактором еженедельника "Карпатская Украина. Красное Поле" и членом Национального союза журналистов Украины.

Напомним, львовские блогеры Николас Карма и Анастасия Маркив сняли ироничную пародию на скандал с врачом Анной Крыловой-Тодуровой, которая заявила, что запрещает сотрудникам своей клиники ходить в туалет "побольшую" на работе.

Кроме того, Фокус сообщал, что родители маленьких пациентов пожаловались на врача и обвинили её в жестоком обращении.