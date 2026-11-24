Три кілограми риби на добу – саме таку норму вилову встановлюють для одного рибалки чинні правила любительського рибальства. Понад цей ліміт дозволено забрати ще й трофейний екземпляр, проте в окремих випадках стягнення чекає навіть за кілограм улову.

Любительська риболовля для багатьох українців залишається улюбленим хобі, однак рамки тут диктують досить чіткі норми. Прорахувати ризики для гаманця варто ще до виходу на водойму, аби день біля води не закінчився претензіями рибоохоронного патруля. Про правила та заборони пише інформаційний ресурс про риболовлю FishingUKR.

Скільки риби можна забрати

Добовий ліміт для однієї людини у 2026 році становить 3 кілограми, як передбачають чинні "Правила любительського рибальства". Окремо рибалці дозволяють трофейну рибину, вага якої перевищує цю норму.

Виглядає це так. Якщо в садку вже 2,8 кілограма, а потім на гачок пішла щука на 4 кілограми дозволеного розміру, улов усе одно вважається законним.

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На які види діє норма

Те саме правило поширюється на карася, коропа, ляща, плітку, окуня, судака, щуку, сома, лина та інші дозволені види.

Стежити доводиться не лише за вагою, а й за довжиною здобичі. Рибину, яка не дотягує до мінімального розміру, потрібно відпустити. Для щуки такий розмір становить 50 сантиметрів, для судака звичайного – 42, для ляща та сазана – 35.

Коли штрафують навіть за кілограм

Порушенням інколи є сам факт риболовлі, а не обсяг здобичі. Стягнення загрожує за ловлю під час нерестової заборони в закритому місці, на зимувальній ямі, із сітками або з човна в заборонений період. Так само карають за перевищення дозволеної кількості гачків і за вилов замалої риби.

Крім штрафу, порушнику конфіскують улов і нараховують компенсацію за незаконний вилов. Її розмір за кожну спійману особину може сягати кількох тисяч гривень.

Як не отримати штраф

Ваги та рулетка – базовий набір, без якого на водойму краще не вирушати. Рибалці радять зважувати весь улов, вимірювати довжину кожної рибини, перевіряти регіональні заборони, не виходити за добові 3 кілограми й залишати собі тільки дозволену здобич.

Раніше повідомлялося, що в Україні суворо заборонено виловлювати рибу з Червоної книги. Під особливою охороною зараз перебувають 75 видів, а за незаконний вилов загрожує не лише адміністративний штраф, а й кримінальна відповідальність.

Також поліція зафіксувала незаконний вилов риби в зоні радіаційного забруднення на Київщині. За підозрою в порушенні законодавства затримали трьох чоловіків.