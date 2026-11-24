Три килограмма рыбы в сутки — именно такую норму вылова устанавливают для одного рыболова действующие правила любительского рыболовства. Помимо этого лимита разрешается забрать ещё и трофейный экземпляр, однако в отдельных случаях штраф грозит даже за один килограмм улова.

Любительская рыбалка для многих украинцев остается любимым хобби, однако здесь действуют довольно четкие правила. Рассчитать риски для кошелька стоит ещё до выхода на водоём, чтобы день у воды не закончился претензиями рыбоохранного патруля. О правилах и запретах пишет информационный ресурс о рыбалке FishingUKR.

Сколько рыбы можно забрать

Суточный лимит на одного человека в 2026 году составляет 3 килограмма, как предусмотрено действующими "Правилами любительского рыболовства". Кроме того, рыболову разрешается вылов трофейной рыбы, вес которой превышает эту норму.

Дело обстоит следующим образом. Если в саду уже 2,8 килограмма, а затем на крючок попалась щука весом 4 килограмма, соответствующая разрешенному размеру, улов всё равно считается законным.

Видео дня

На какие виды распространяется данная норма

То же правило распространяется на карася, карпа, леща, плотву, окуня, судака, щуку, сома, линя и другие разрешенные виды.

Приходится следить не только за весом, но и за длиной улова. Рыбу, которая не достигает минимального размера, нужно отпустить. Для щуки этот размер составляет 50 сантиметров, для обыкновенного судака — 42, для леща и сазана — 35.

Когда штрафуют даже за килограмм

Нарушением иногда является сам факт рыбалки, а не объем улова. Штраф грозит за ловлю во время нерестового запрета в закрытом месте, на зимовальной яме, с сетями или с лодки в запретный период. Так же наказывают за превышение разрешенного количества крючков и за вылов мелкомерной рыбы.

Помимо штрафа, у нарушителя конфискуют улов и начисляют компенсацию за незаконный вылов. Её размер за каждую пойманную особь может достигать нескольких тысяч гривен.

Как избежать штрафа

Весы и рулетка — базовый набор, без которого на водоем лучше не отправляться. Рыбакам рекомендуют взвешивать весь улов, измерять длину каждой рыбы, проверять региональные ограничения, не превышать суточный лимит в 3 килограмма и оставлять себе только разрешенную добычу.

Ранее сообщалось, что в Украине строго запрещено вылавливать рыбу, занесенную в Красную книгу. В настоящее время под особой охраной находятся 75 видов, а за незаконный вылов грозит не только административный штраф, но и уголовная ответственность.

Кроме того, полиция зафиксировала незаконный вылов рыбы в зоне радиационного загрязнения в Киевской области. По подозрению в нарушении законодательства были задержаны трое мужчин.