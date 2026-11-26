Сергій Дука "Акім" міг контактувати з Андрієм Осиповим "Криміналом", бо розслідував діяльність російських кримінальників в Україні, написало медіа. Фігурантів справи "Карфаген", ймовірно, познайомив Василь Малюк.

Фігурант справи "Карфаген" Андрій Осипов на прізвисько "Кримінал" розповів інформаційному агентству УНН про контакти зі службовцями СБУ Василем Малюком та Сергієм Дукою. Зі слів Осипова, він був знайомий з Малюком, який і звів його з Дукою. Це сталось до повномасштабної війни РФ у 2020-2021 роках. Ініціативу походила від Малюка. Розмови з генералом СБУ Дукою стосувались отримання оперативної інформації й при цьому ніхто нікому не платив гроші, запевнив "Кримінал".

Медіа розповіло, що адвокат передав Осипову в СІЗО питання щодо деяких аспектів справи "Карфаген", на які той письмово відповів. У матеріалі — два обрізані скриншоти (не повні сторінки) та чотири питання-відповіді: не ясно, про що ішлося у питаннях, які не потрапили у статтю.

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Фігурант найперше повідомив, що не бачив відео НАБУ про справу "Карфаген" і що він "сидить в одиночній камері й нічого не розуміє про те, що відбувається на волі". При цьому він згадав іншого фігуранта — "Мексиканця" (Єгора Буркіна): заявив, що не можна вірити словам цієї людини.

Друге питання журналістів стосувалось знайомства з Дукою, завдань від генерала СБУ та контактів Дуки з "Мексиканцем". У відповіді вказано, що Малюк вирішив познайомити Осипова та Дуку, бо Осипов мав інформацію, яка на той час цікавила СБУ. Частину питання про "Мексиканця" проігнорували.

Справа Карфаген — Осипов "Кримінал" про Малюка, Дуку та "Мексиканця" Фото: УНН

Інші питання УНН стосувалось характеру відносин Осипова та Дуки. Фігурант запевнив, що відносини були суто робочі. Тема, яка цікавила Дуку — це діяльність російського криміналітету в Україні та незаконний оборот зброї. При цьому Осипов запевнив, що ніколи не платив гроші генералу СБУ.

Справа Карфаген — Осипов "Кримінал" про контакти з Дукою Фото: УНН

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Справа "Карфаген" — НАБУ про роль "Кримінала" та "Акіма"

Зазначимо, 4 листопада НАБУ опублікувало другу порцію матеріалів справи "Карфаген", у якій ішлося, серед іншого, про контакти кримінальника російського походження "Мексиканця" зі службовцями СБУ, Нацполу та офісу генерального прокурора. Справа стосувалась незаконних колцентрів, магазинів U420 з продажу нелегальних наркотичних речовин, нападів та насильства. За версією НАБУ Осипов, який, як підозрюють, є спільником "Мексиканця", контактував з Дукою, заступником керівника департаменту захисту національної державності СБУ. Антикорупційники вважають, що "Кримінальник" та "Акім" були знайомі мінімум з 2022 року, а співпраця по тематиці "Карфаген" почалась у 2025 році. Згідно з даними розслідування, Дука міг надавати контакти працівників СБУ, які погоджувались розв'язувати проблеми кримінального угрупування з правоохоронними органами (закривали справи, попереджали про обшуки тощо). Крім того, генерал СБУ, як підозрюють, надавав довідки кримінальникам для виїзду за кордон та інформував про розслідування.

Нагадуємо, кримінальник "Мексиканець" дав тригодинне інтерв'ю відомому блогеру та звинуватив владу у корупції. Тим часом апеляційний суд розглядає справу Дуки та обирає запобіжний захід.