Сергей Дука "Аким" мог поддерживать контакты с Андреем Осиповым "Криминалом", поскольку расследовал деятельность российских криминальных авторитетов в Украине, сообщило СМИ. Фигурантов дела "Карфаген", вероятно, познакомил Василий Малюк.

Фигурант дела "Карфаген" Андрей Осипов по прозвищу "Криминал" рассказал информационному агентству УНН о контактах с сотрудниками СБУ Василием Малюком и Сергеем Дукой. По словам Осипова, он был знаком с Малюком, который и познакомил его с Дукой. Это произошло до полномасштабной войны РФ в 2020–2021 годах. Инициатива исходила от Малюка. Беседы с генералом СБУ Дукой касались получения оперативной информации, и при этом никто никому не платил деньги, заверил "Криминал".

СМИ сообщило, что адвокат передал Осипову в СИЗО вопросы по некоторым аспектам дела "Карфаген", на которые тот ответил в письменной форме. В материале — два обрезанных скриншота (не полные страницы) и четыре вопроса-ответа: неясно, о чем шла речь в вопросах, которые не попали в статью.

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Фигурант в первую очередь сообщил, что не видел видео НАБУ по делу "Карфаген" и что он "сидит в одиночной камере и ничего не понимает о том, что происходит на свободе". При этом он упомянул другого фигуранта — "Мексиканца" (Егора Буркина): заявил, что нельзя верить словам этого человека.

Второй вопрос журналистов касался знакомства с Дукой, поручений от генерала СБУ и контактов Дуки с "Мексиканцем". В ответе указано, что Малюк решил познакомить Осипова и Дуку, поскольку у Осипова была информация, которая в то время интересовала СБУ. Часть вопроса о "Мексиканце" проигнорировали.

Дело "Карфаген" — Осипов "Криминал" о Малюке, Дуке и "Мексиканце" Фото: УНН

Другие вопросы УНН касались характера отношений между Осиповым и Дукой. Фигурант заверил, что отношения носили исключительно рабочий характер. Тема, которая интересовала Дуку, — это деятельность российского криминала в Украине и незаконный оборот оружия. При этом Осипов заверил, что никогда не платил деньги генералу СБУ.

Дело "Карфаген" — Осипов: "Криминал" о контактах с Дукой Фото: УНН

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Дело "Карфаген" — НАБУ о роли "Криминала" и "Акима"

Отметим, что 4 ноября НАБУ опубликовало вторую часть материалов дела "Карфаген", в котором, среди прочего, речь шла о контактах преступника российского происхождения "Мексиканца" с сотрудниками СБУ, Национальной полиции и Генеральной прокуратуры. Дело касалось незаконных колл-центров, магазинов U420 по продаже нелегальных наркотических веществ, нападений и насилия. По версии НАБУ, Осипов, который, как подозревают, является сообщником "Мексиканца", контактировал с Дукой, заместителем руководителя департамента защиты национальной государственности СБУ. Антикоррупционеры считают, что "Криминальник" и "Аким" были знакомы как минимум с 2022 года, а сотрудничество по теме "Карфаген" началось в 2025 году. Согласно данным расследования, Дука мог предоставлять контакты сотрудников СБУ, которые соглашались решать проблемы преступной группировки с правоохранительными органами (закрывали дела, предупреждали об обысках и т. п.). Кроме того, генерал СБУ, как подозревают, предоставлял криминальным лицам справки для выезда за границу и информировал о ходе расследований.

Напоминаем, что преступник по прозвищу "Мексиканец" дал трёхчасовое интервью известному блогеру и обвинил власти в коррупции. Тем временем апелляционный суд рассматривает дело Дуки и определяет меру пресечения.