Військові повідомили про те, що росіяни використовують SIM-картки для ударів по Україні. Телекомунікаційники розробили власний механізм захисту, який не обмежить права українців, а влада запевнила, що мобільна мережа добре захищена й що нічого робити не потрібно.

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну виникла потреба в захисті мобільного зв'язку, й тому заговорили про оформлення SIM-карток по паспорту, ідеться у матеріалі медіа "Судово-юридична газета". Серед пропозицій, які лунали у представників Сил оборони, — вимикання SIM-карток для абонентів без паспортних даних. Причини, через які можуть ускладнити доступ до мобільного зв'язку та мобільного інтернету, — використання ЗС РФ української мережі для керування ударними "Шахедами" та шахрайські схеми обману людей телефоном. Медіа навело листування Інтернет Асоціації України (ІнАУ) з державною інституцією, яка запевнила, що нічого нового не планують, бо і так вживають достатньо заходів.

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У матеріалі пояснили, як би працював мобільний зв'язок, якби таку ідею прийняли. Наприклад, людям обмежували б мобільні дані, якщо вони не зареєструють номер телефону. Крім того, такі обмеження стосувалися б і старих карток, і нових, та усіх операторів України.

Медіа написало, що наразі немає законопроєктів та рішень уряду для того, щоб зобов'язати українців прив'язувати телефонні номери до паспорта. Також немає ніяких термінів для ідентифікації та блокування номерів. Але мобільні оператори пам'ятають про ідеї військових і тому вирішили подати власні пропозиції, не такі кардинальні як SIM-карти по паспорту.

У жовтні ІнАУ самостійно обговорило це питання на засіданні правління. Під час обговорення експерти розглянули захист від дій РФ та від шахраїв. Серед відомих варіантів — SIM-картки по паспорту на період воєнного стану, ідентифікація через застосунок "Дія"/BankID, продаж обмеженої кількості карток на одну людину, закриття неавторизованих точок продажу тощо. В підсумку асоціація запропонувала власний варіант — створити "механізм виявлення та протидії протиправному використанню SIM-карт без загальної обов'язкової ідентифікації абонентів передплаченого зв'язку та обмеження кількості карток на одну особу".

У матеріалі розповіли, що 9 листопада ІнАУ направила свої пропозиції в адміністрацію Держспецзв’язку. 23 листопада надійшла відповідь від державної установи. У лаконічній відповіді вказано, що Держспецзв’язок вживає усіх можливих заходів для захисту мобільної мережі й тому не потрібні додаткові заходи, самостійно напрацьовані експертами.

SIM-карта по паспорту — відповідь Держспецзв'язку Фото: Скриншот

"Говорити про майбутнє масове відключення мобільних номерів наразі передчасно. Обов’язкова реєстрація SIM-карт за паспортом в Україні наразі залишається предметом дискусій, а не законодавчою вимогою", — підсумовується у матеріалі СЮГ.

У статті не пояснили, яку саме пропозицію озвучили експерти ІнАУ. Втім, на порталі асоціації є лист у Держспецзв'язку з загальним описом ідеї. Під час польоту дрона РФ з кількома сім-картами є низка підозрілих ознак, які не бачать окремі оператори, але це було б помітно, якби оператори обмінювались інформацією. Наприклад, один пристрій може працювати з багатьма різними картками, надто часто замінює картки, є одночасна робота великої групи SIM-карт. Можна створити спеціальний орган, який виділить підозрілі ознаки, і на основі цих критеріїв блокуватимуть конкретні картки без обмежень для пересічних українців.

SIM-карта по паспорту — деталі

Зазначимо, Фокус писав про пропозиції щодо SIM-карток по паспорту. Про це заговорили у лютому 2026 року після заяви радника президента Сергія Бескрестнова про те, що РФ дістає українські мобільні номери, ставить їх на "Шахеди" та може керувати у режимі реального часу. Експерт тоді анонсував, що в Україні можуть запровадити обмеження на інтернат та на SIM-картки.

Нагадуємо, весною 2026 року телеком-аналітик Олександр Глущенко в коментарі OBOZ.UA розповів, якими будуть наслідки запровадження SIM-карток по паспорту.