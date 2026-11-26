Военные сообщили, что россияне используют SIM-карты для нанесения ударов по Украине. Специалисты в области телекоммуникаций разработали собственный механизм защиты, который не ограничит права украинцев, а власти заверили, что мобильная сеть хорошо защищена и что ничего делать не нужно.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину возникла необходимость в защите мобильной связи, и поэтому заговорили об оформлении SIM-карт по паспорту, говорится в материале издания "Судебно-юридическая газета". Среди предложений, которые звучали со стороны представителей Сил обороны, — отключение SIM-карт для абонентов без паспортных данных. Причины, по которым могут затруднить доступ к мобильной связи и мобильному интернету, — использование ВС РФ украинской сети для управления ударными "Шахедами" и мошеннические схемы обмана людей по телефону. СМИ привело переписку Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) с государственным учреждением, которое заверило, что ничего нового не планируется, поскольку и так принимается достаточно мер.

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В материале объяснили, как бы работала мобильная связь, если бы эту идею приняли. Например, людям ограничивали бы мобильный интернет, если бы они не зарегистрировали номер телефона. Кроме того, такие ограничения касались бы как старых, так и новых сим-карт, а также всех операторов Украины.

СМИ сообщили, что на данный момент нет законопроектов и постановлений правительства, обязывающих украинцев привязывать телефонные номера к паспорту. Также нет никаких сроков для идентификации и блокировки номеров. Но мобильные операторы помнят об идеях военных и поэтому решили подать собственные предложения, не такие радикальные, как SIM-карты по паспорту.

В октябре ИнАУ самостоятельно обсудило этот вопрос на заседании правления. В ходе обсуждения эксперты рассмотрели меры защиты от действий РФ и от мошенников. Среди известных вариантов — SIM-карты по паспорту на период военного положения, идентификация через приложение "Дія"/BankID, продажа ограниченного количества карт на одного человека, закрытие неавторизованных точек продаж и т. д. В итоге ассоциация предложила собственный вариант — создать "механизм выявления и противодействия противоправному использованию SIM-карт без общей обязательной идентификации абонентов предоплаченной связи и ограничения количества карт на одного человека".

В материале сообщается, что 9 ноября ИнАУ направила свои предложения в администрацию Госспецсвязи. 23 ноября поступил ответ от государственного учреждения. В лаконичном ответе указано, что Госспецсвязь принимает все возможные меры для защиты мобильной сети и поэтому дополнительные меры, самостоятельно разработанные экспертами, не требуются.

SIM-карта по паспорту — ответ Госспецсвязи Фото: Скриншот

"Говорить о предстоящем массовом отключении мобильных номеров пока преждевременно. Обязательная регистрация SIM-карт по паспорту в Украине пока остается предметом дискуссий, а не законодательным требованием", — говорится в материале СЮГ.

В статье не объяснили, какое предложение озвучили эксперты ИнАУ. Впрочем, на портале ассоциации есть письмо в Госспецсвязи с общим описанием идеи. Во время полета дрона РФ с несколькими сим-картами есть ряд подозрительных признаков, которые не видят отдельные операторы, но это было бы заметно, если бы операторы обменивались информацией. Например, одно устройство может работать со многими разными картами, слишком часто заменяет карты, есть одновременная работа большой группы SIM-карт. Можно создать специальный орган, который выделит подозрительные признаки, и на основе этих критериев будут блокировать конкретные карты без ограничений для рядовых украинцев.

SIM-карта по паспорту — подробности

Отметим, что Фокус писал о предложениях по выдаче SIM-карт по паспорту. Об этом заговорили в феврале 2026 года после заявления советника президента Сергея Бескрестнова о том, что РФ получает украинские мобильные номера, ставит их на "шахидов" и может управлять ими в режиме реального времени. Эксперт тогда сообщил, что в Украине могут ввести ограничения на интернет и на SIM-карты.

Напоминаем, что весной 2026 года телеком-аналитик Александр Глущенко в комментарии OBOZ.UA рассказал, какими будут последствия введения SIM-карт по паспорту.