У Києві запровадили екстрені відключення електроенергії по всьому місту. Через це світло може зникати поза встановленими графіками.

Під час екстрених відключень погодинні графіки не діють. Час і тривалість знеструмлення можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, повідомляють на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Мешканцям столиці варто враховувати можливі перебої з електропостачанням.

Інформація щодо відключень у Києві, 28 листопада

Відключення світла на Київщині 28 листопада

Також у пресслужбі ДТЕК повідомили, що у Київській області за командою "Укренерго" запровадили екстрені відключення електроенергії у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.

Під час екстрених відключень погодинні графіки не діють. Електроенергію можуть вимикати поза визначеним розкладом.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити нормальний режим електропостачання.

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Жителів Київщини, у яких зараз є світло, закликають ощадливо споживати електроенергію.

Відключення світла на Дніпропетровщині 28 листопада

Як пояснили у пресслужбі ДТЕК, атаки РФ завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі регіону. Через це застосовувати звичні графіки за чергами й підчергами неможливо.

"Навіть у сусідніх будинках години відключень можуть різнитися, бо вони можуть живитися від різних ліній", — додали у повідомлення.

Зазначимо, восени 2026 року ЗС РФ продовжила бити по Трипільській ТЕС, яка вже не одноразово потрапляла під обстріли. У компанії "Центроенерго" заявили, що росіяни вкотре влучили по генеруючому устаткуванню.

Нагадуємо, що раніше експерт розповів, дві третини жителів Києва можуть залишитись без теплої води.