В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии по всему городу. Из-за этого свет может пропадать вне установленных графиков.

Во время экстренных отключений почасовые графики не действуют. Время и продолжительность отключения электроэнергии могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме, сообщается на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Жителям столицы следует учитывать возможные перебои с электроснабжением.

Информация об отключениях в Киеве, 28 ноября

Отключение электричества в Киевской области 28 ноября

Кроме того, в пресс-службе ДТЭК сообщили, что в Киевской области по распоряжению "Укрэнерго" ввели экстренные отключения электроэнергии в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах.

Во время экстренных отключений почасовые графики не действуют. Электроэнергию могут отключать вне установленного графика.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию и восстановить нормальный режим электроснабжения.

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Жителей Киевской области, у которых сейчас есть свет, призывают экономно расходовать электроэнергию.

Отключение электричества в Днепропетровской области 28 ноября

Как пояснили в пресс-службе ДТЭК, атаки РФ нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре региона. В связи с этим применять привычные графики по очередям и подочередям невозможно.

"Даже в соседних домах время отключений может различаться, поскольку они могут питаться от разных линий", — добавили в сообщении.

Отметим, что осенью 2026 года ВС РФ продолжили наносить удары по Трипольской ТЭС, которая уже не раз попадала под обстрелы. В компании "Центроэнерго" заявили, что россияне в очередной раз поразили генерирующее оборудование.

Напоминаем, что ранее эксперт сообщил, что две трети жителей Киева могут остаться без горячей воды.