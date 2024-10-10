"Винен мільйони": ексдружина Бардаша покинула Україну та повернулася до російської

Артистка зізналася, що свого часу "радикально" перейшла на українську мову. Втім, у серпні 2024 року випустила альбом пісень російською та перебралася з дітьми та чоловіком до моря.

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Христина Волощук (справжні імʼя та прізвище артистки) наразі живе в Барселоні, Іспанія. Туди вона перебралася із синами Георгієм та Микитою.

З нагоди виходу російськомовного альбому "Мрії" Луна розповіла про труднощі створення пісень українською та переїзд до Іспанії. Однією з основних причин повернення до російської мови Волощук називає "неспроможність бути собою".

"Коли я знову почала писати, це був мікс почуттів: образа, біль від самої себе, переосмислення і занурення у новинну повістку. Я відчувала себе частиною великого океану, але потім зрозуміла, що не все це – я. Щоб продовжувати жити, дихати і відчувати треба не забороняти собі проявлятися…" — зазначила співачка.

На думку Луни, мовна проблема в Україні — "ширма для спекуляцій".

Луна

Щодо свого виїзду, то артистка зізналася, що головною причиною її рішення став постійний стрес: тривоги, обстріли, відключення світла. До того ж, майже рік тому в Луни народився син. А 8 липня 2024 року росіяни обстріляли дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, за три кілометри від дому артистки.

"Народження молодшої дитини зробило рішення про від’їзд очевидним. Плюс я вирішила випускати пісні російською", — зазначила Волощук.

Також вона пригадала, як виконала перед військовими пісню російською на їхнє прохання, проте отримала після цього хвилю хейту.

"Я вирішила, що поки не хочу виступати в Україні. Мої пісні – моя інтелектуальна власність, якою я дуже дорожу… І тут мені говорять: "не можна співати пісні, які важливі не лише тобі, але і всій аудиорії". Всі розуміють, що такі правила. В умовах війни неможливо просувати культуру і мову країни-агресора. Прийнявши це, я вирішила працювати і виступати для аудиторії за кордоном, яка приймає мене та мою творчість", — розповіла Луна.

За словами співачки, вона не повʼязує свої композиції з РФ та війною і не готова "жертвувати творчістю".

Луна із сином

За словами співачки, вона хотіла народити меншого сина саме в Україні, проте не може ігнорувати постійну небезпеку.

"Я не зречусь України і не рву зв’язки з нею", – сказала артистка.

Зокрема, Луна пригадала спроби перейти на українську мову.

"В один момент я радикально перейшла на українську — злилася на росіян, які не вийшли на антивоєнні мітинги", — зізналася співачка.

Луна

Щодо вибору Іспанії Луна говорить: "Це край Європи, ближче до моря… Я завжди мріяла пожити на морі… Цей переїзд потрібен мені, моїй музиці".

Також співачка прокоментувала виїзд свого чоловіка з України, говорячи, що "проблем не було" з цим. А звʼязок з Юрієм Бардашем, своїм колишнім чоловіком, який виїхав в РФ, вона не підтримує з 2020 року. Продюсер начебто винен їй мільйони гривень аліментів за їхнього сина Георгія.

Позиція Луни щодо війни

Попри свою активну концертну діяльність у Росії після 2014 року, у 2021 році в інтерв’ю Ксенії Собчак Луна впевнено відповіла на питання: "Чий Крим?". Тоді вона сказала: "Крим — це Україна".

Після 24 лютого 2022 року артистка також публічно стала на підтримку своєї країни. Тоді Луна разом з дітьми покинула Україну і виїхала до Європи. А у травні 2022 року вона повернулася до Києва, а згодом випустила кілька пісень українською.

Нагадаємо, Луна випустила російськомовний альбом.

Також Фокус писав про підозру від СБУ Юрію Бардашу.