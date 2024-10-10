"Должен миллионы": экс-жена Бардаша покинула Украину и вернулась к русскому

Артистка призналась, что в свое время "радикально" перешла на украинский язык. Впрочем, в августе 2024 года выпустила альбом песен на русском и перебралась с детьми и мужем к морю.

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Певица Луна покинула Украину и рассказала о новом этапе в жизни российскому изданию Meduza.

Кристина Волощук (настоящие имя и фамилия артистки) сейчас живет в Барселоне, Испания. Туда она перебралась с сыновьями Георгием и Никитой.

По случаю выхода русскоязычного альбома Луна рассказала о трудностях создания песен на украинском и переезде в Испанию. Одной из основных причин возвращения к русскому языку Волощук называет "неспособность быть собой".

"Когда я снова начала писать, это был микс чувств: обида, боль от самой себя, переосмысление и погружение в новостную повестку. Я чувствовала себя частью большого океана, но потом поняла, что не все это — я. Чтобы продолжать жить, дышать и чувствовать надо не запрещать себе проявляться..." — отметила певица.

По мнению Луны, языковая проблема в Украине — "ширма для спекуляций".

Луна

Относительно своего выезда, то артистка призналась, что главной причиной ее решения стал постоянный стресс: тревоги, обстрелы, отключение света. К тому же, почти год назад у Луны родился сын. А 8 июля 2024 года россияне обстреляли детскую больницу "Охматдет" в Киеве, в трех километрах от дома артистки.

"Рождение младшего ребенка сделало решение об отъезде очевидным. Плюс я решила выпускать песни на русском", — отметила Волощук.

Также она вспомнила, как исполнила перед военными песню на русском по их просьбе, однако получила после этого волну хейта.

"Я решила, что пока не хочу выступать в Украине. Мои песни — моя интеллектуальная собственность, которой я очень дорожу... И тут мне говорят: "нельзя петь песни, которые важны не только тебе, но и всей аудитории". Все понимают, что таковы правила. В условиях войны невозможно продвигать культуру и язык страны-агрессора. Приняв это, я решила работать и выступать для аудитории за рубежом, которая принимает меня и мое творчество", — рассказала Луна.

По словам певицы, она не связывает свои композиции с РФ и войной и не готова "жертвовать творчеством".

Луна с сыном

По словам певицы, она хотела родить младшего сына именно в Украине, однако не может игнорировать постоянную опасность.

"Я не отрекусь от Украины и не рву связи с ней", — сказала артистка.

В частности, Луна вспомнила попытки перейти на украинский язык.

"В один момент я радикально перешла на украинский — злилась на россиян, которые не вышли на антивоенные митинги", — призналась певица.

Луна

Относительно выбора Испании Луна говорит: "Это край Европы, ближе к морю... Я всегда мечтала пожить на море... Этот переезд нужен мне, моей музыке".

Также певица прокомментировала выезд своего мужа из Украины, говоря, что "проблем не было" с этим. А связь с Юрием Бардашем, своим бывшим мужем, который уехал в РФ, она не поддерживает с 2020 года. Продюсер якобы должен ей миллионы гривен алиментов за их сына Георгия.

Позиция Луны по поводу войны

Несмотря на свою активную концертную деятельность в России после 2014 года, в 2021 году в интервью Ксении Собчак Луна уверенно ответила на вопрос: "Чей Крым?". Тогда она сказала: "Крым — это Украина".

После 24 февраля 2022 года артистка также публично стала в поддержку своей страны. Тогда Луна вместе с детьми покинула Украину и уехала в Европу. А в мае 2022 года она вернулась в Киев, а впоследствии выпустила несколько песен на украинском.

Напомним, Луна выпустила русскоязычный альбом.

Также Фокус писал о подозрении от СБУ Юрию Бардашу.