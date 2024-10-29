"Прекрасний — навіть у шрамах": письменниця Забужко звернулася до ЮНЕСКО після атаки по Харкову

За словами Оксани Забужко, Захід готовий був віддати Кремлю Україну, так само як це сталося з Грузією. Однак Україна чинила опір.

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Відома українська письменниця Оксана Забужко відреагувала на сьогоднішній удар по Харкову. Вона заявила, що постраждав об'єкт, який стоїть у черзі на занесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це вона написала у Facebook.

За її словами, йдеться про Площу Свободи із силуетом Держпрому. Цей об'єкт перебуває на одному місці ще з 24 лютого 2022 року.

" І за понад 2,5 роки практично щоденних бомбардувань Харкова ця черга не посунулась — ані на крок", — зазначила Забужко.

Письменниця заявила, що 2023 року пам'ятку внесли до Списку об'єктів посиленого захисту. Щоправда, у чому конкретно він полягає — Забужко не знає.

Вона припустила, що може йтися про збільшення на картах синього охоронного щитка. За її словами, таку рекомендацію від ЮНЕСКО 2022 року вже отримували жителі Львова. Тоді вони хотіли дізнатися, як захистити свої об'єкти Всесвітньої спадщини від російських ракет.

"Мовляв, подбайте про сині щитки, щоб їх було добре видно, — коли росіяни їх побачать, то не будуть вас бомбити…). Це, власне, все, що вам треба знати про ЮНЕСКО", — написала Забужко.

Також вона заявила, що Захід готовий був віддати Кремлю Україну, так само як це сталося з Грузією. Однак Україна чинила опір. За словами письменниці, Росію вже розхитує з усіх боків.

"Тільки цим разом Захід вас уже не вдержить: зробивши його інституційно імпотентним, ви й себе позбавили його підтримки, котру досі приймали як належне", — написала вона.

Забужко заявила, що цього разу не буде нового договору для Росії в Ялті.

"А Харків прекрасний — навіть у шрамах", — написала вона.

Нагадаємо, в ніч на 29 жовтня ЗС РФ атакували центральну частину Харкова. Для обстрілу противник використовував керовані авіабомби ФАБ-500.

"Пряме попадання зафіксували в будівлю Держпрому. Це пам'ятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму. Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харків'янин", — заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також повідомлялося, що до Харкова приїхав американський мільярдер Говард Баффет. Американський бізнесмен і філантроп Говард Баффет неодноразово приїжджав в Україну. Цього разу він прибув із візитом до Харкова, де вже перебуває третій день.