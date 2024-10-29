"Прекрасный – даже в шрамах": писательница Забужко обратилась к ЮНЕСКО после атаки по Харькову

По словам Оксаны Забужко, Запад готов был отдать Кремлю Украину, так же как это произошло с Грузией. Однако Украина оказала сопротивление.

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Известная украинская писательница Оксана Забужко отреагировала на сегодняшний удар по Харькову. Она заявила, что пострадал объект, который стоит в очереди на занесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, речь идет о Площади Свободы с силуэтом Госпрома. Этот объект находится на одном месте еще с 24 февраля 2022 года.

"И за более 2,5 лет практически ежедневных бомбардировок Харькова эта очередь не продвинулась — ни на шаг", — отметила Забужко.

Писательница заявила, что в 2023 году памятник внесли в Список объектов усиленной защиты. Правда, в чем конкретно она заключается – Забужко не знает.

Она предположила, что речь может идти об увеличении на картах синего охранного щитка. По ее словам, такую рекомендацию от ЮНЕСКО в 2022 году уже получали жители Львова. Тогда они хотели узнать, как защитить свои объекты Всемирного наследия от российских ракет.

"Мол, позаботьтесь о синих щитках, чтобы их было хорошо видно, — когда россияне их увидят, то не будут вас бомбить…). Это собственно все, что вам нужно знать о ЮНЕСКО", — написала Забужко.

Также она заявила, что Запад готов был отдать Кремлю Украину, так же как это произошло с Грузией. Однако Украина оказала сопротивление. По словам писательницы, Россию уже расшатывает со всех сторон.

"Только на этот раз Запад вас уже не удержит: сделав его институционально импотентным, вы и себя лишили его поддержки, которую до сих пор принимали как должное", — написала она.

Забужко заявила, что на этот раз не будет нового договора для России в Ялте.

"А Харьков прекрасный – даже в шрамах", — написала она.

Напомним, в ночь на 29 октября ВС РФ атаковали центральную часть Харькова. Для обстрела противник использовал управляемые авиабомбы ФАБ-500.

"Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", — заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также сообщалось, что в Харьков приехал американский миллиардер Говард Баффет. Американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет неоднократно приезжал в Украину. На этот раз он прибыл с визитом в Харьков, где уже находится третий день.