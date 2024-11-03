"Я не боюся": Володимир Ярославський розповів, чому має відстрочку від мобілізації (відео)

За словами зіркового кулінара, він не вчився воювати, проте розуміє, що потрібно бути максимально ефективним. У разі мобілізації він буде готувати їсти.

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Український шеф-кухар Володимир Ярославський отримав відстрочку від мобілізації, попри те, що його визнали придатним до служби. Про це зірковий кулінар розповів в інтервʼю Аліні Доротюк.

Виявилося, що Ярославський з 2022 року проходить навчання на аспірантурі міжнародних відносин, тому має відстрочку від мобілізації.

"Я здоровий, пройшов комісію, мене визнали придатним. У мене немає бронювання, в мене є відстрочка, тому що я вчуся в аспірантурі від 2022 року. Це міжнародні відносини, і я пишу про гастрономічну дипломатію", — зазначив кулінар, додавши, що цим він займався і до війни.

За словами Ярославського, він не вчився воювати, проте розуміє, що потрібно бути максимально ефективним.

"Моя військова спеціальність — кухар. Я просто буду готувати. Чи можу я тут зробити більше? Я сам на це запитання для себе відповідаю щодня і щовечора. Коли вже прийде час, коли всі ми будемо воювати — так, буду йти. Я не боюся. Скоро ми всі будемо там", — розповів шеф-кухар.

Володимир Ярославський розповів про відстрочку від мобілізації (див. з 32:07)

Також Володимир Ярославський вважає, що всіх чоловіків очікує служба, якщо союзники України не посилять військову допомогу.

"Це війна на виснаження. Якщо вона не закінчиться скоро, ми всі скоро будемо там, якщо допомога від Європи й США не буде збільшуватися, ми реально всі будемо там. Прийде мій час — підемо. Але поки що тут потрібно робити більше, і це про те, що ти маєш бути максимально ефективним", — розповів суддя проєкту "МастерШеф Україна".

Нагадаємо, хто з 1 листопада може втратити право на відстрочку.

Також Фокус писав про чутки щодо роману Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської.