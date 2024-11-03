"Я не боюсь": Владимир Ярославский рассказал, почему имеет отсрочку от мобилизации (видео)

По словам звездного кулинара, он не учился воевать, однако понимает, что нужно быть максимально эффективным. В случае мобилизации он будет готовить еду.

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Украинский шеф-повар Владимир Ярославский получил отсрочку от мобилизации, несмотря на то, что его признали годным к службе. Об этом звездный кулинар рассказал в интервью Алине Доротюк.

Оказалось, что Ярославский с 2022 года проходит обучение на аспирантуре международных отношений, поэтому имеет отсрочку от мобилизации.

"Я здоров, прошел комиссию, меня признали годным. У меня нет бронирования, у меня есть отсрочка, потому что я учусь в аспирантуре с 2022 года. Это международные отношения, и я пишу о гастрономической дипломатии", — отметил кулинар, добавив, что этим он занимался и до войны.

По словам Ярославского, он не учился воевать, однако понимает, что нужно быть максимально эффективным.

"Моя военная специальность — повар. Я просто буду готовить. Могу ли я здесь сделать больше? Я сам на этот вопрос для себя отвечаю каждый день и каждый вечер. Когда уже придет время, когда все мы будем воевать — да, буду идти. Я не боюсь. Скоро мы все будем там", — рассказал шеф-повар.

Владимир Ярославский рассказал об отсрочке от мобилизации (см. с 32:07)

Также Владимир Ярославский считает, что всех мужчин ожидает служба, если союзники Украины не усилят военную помощь.

"Это война на истощение. Если она не закончится скоро, мы все скоро будем там, если помощь от Европы и США не будет увеличиваться, мы реально все будем там. Придет мое время — уйдем. Но пока что здесь нужно делать больше, и это о том, что ты должен быть максимально эффективным", — рассказал судья проекта "МастерШеф Украина".

Напомним, кто с 1 ноября может потерять право на отсрочку.

Также Фокус писал о слухах относительно романа Владимира Ярославского и Ольги Мартыновской.