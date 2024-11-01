С 1 ноября некоторые могут потерять право на отсрочку: о ком идет речь, подробности

В ноябре некоторые категории населения, у которых ранее была отсрочка, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ из-за аннулирования документа.

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Во время действия военного положения в Украине проводится мобилизация населения. Некоторые категории населения имеют право на отсрочку, однако в определенных случаях она может быть аннулирована, а военнообязанный — призван в ряды ВСУ. Адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН рассказала, по каким основаниям это может быть.

Отсрочка от мобилизации может быть аннулирована по нескольким причинам:

в случае окончания ее срока действия;

если для получения отсрочки было предоставлено ложную информацию;

если отсрочка была по уходу или содержанию лица с инвалидностью, если такое лицо умерло. В этом случае военнообязанный должен сообщить об изменениях обстоятельств в ТЦК лично;

в случае, если была по уходу за несовершеннолетним ребенком, но ребенок достиг 18 лет. Если же ребенок имеет инвалидность, то после совершеннолетия отсрочка не аннулируется, а меняется основа для нее;

в случае, если забронированный работник уволился с работы;

если не соблюдаются условия, на которых была предоставлена отсрочка;

По словам Татьяны Савченко, пока отсутствует информация, что лицо могут оставить без отсрочки.

"Были заявления, что отсрочку могут забрать, например, у студентов или лиц с определенной группой инвалидности, но пока эти изменения не ввели", — добавила она.

Напомним, 30 октября адвокат рассказывала, какие категории украинцев подлежат мобилизации в ноябре, с какого возраста призывают и как сейчас происходит мобилизация в Украине до 50 лет и после 50-ти. Она рассказала, что мобилизовать могут две категории граждан.

Кроме того, в некоторых случаях могут мобилизовать студентов. В целом мужчины-студенты имеют отсрочку в случае получения первого образования и обучения на дневной или дуальной форме, однако есть определенные исключения.