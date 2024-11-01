З 1 листопада дехто може втратити право на відстрочку: про кого йде мова, подробиці

В листопаді деякі категорії населення, у яких раніше була відстрочка, можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ через анулювання документа.

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Під час дії воєнного стану в Україні проводиться мобілізація населення. Деякі категорії населення мають право на відстрочку, однак в певних випадках вона може бути анульована, а військовозобов'язаний — призваний до лав ЗСУ. Адвокатка Тетяна Савченко в коментарі УНІАН розповіла, з яких підстав це може бути.

Відстрочка від мобілізації може бути анульована через декілька причин:

в разі закінчення її терміну дії;

якщо для отримання відстрочки було надано неправдиву інформацію;

якщо відстрочка була по догляду чи утриманню особи з інвалідністю, якщо така особа померла. В цьому випадку військовозобов’язаний має повідомити про зміни обставин в ТЦК особисто;

в разі, якщо була по догляду за неповнолітньою дитиною, але дитина досягла 18 років. Якщо ж дитина має інвалідність, то після повноліття відстрочка не анулюється, а змінюється основа для неї;

в разі, якщо заброньований працівник звільнився з роботи;

якщо не дотримуються умови, на яких було надано відстрочку;

За словами Тетяни Савченко, наразі відсутня інформація, що особу можуть залишити без відстрочки.

"Були заяви, що відстрочку можуть забрати, наприклад, у студентів або осіб із певною групою інвалідності, але поки що ці зміни не запровадили", — додала вона.

Нагадаємо, 30 жовтня адвокатка розповідала, які категорії українців підлягають мобілізації в листопаді, з якого віку призивають і як зараз відбувається мобілізація в Україні до 50 років і після 50-ти. Вона розповіла, що мобілізувати можуть дві категорії громадян.

Окрім того, в деяких випадках можуть мобілізувати студентів. Загалом чоловіки-студенти мають відстрочку в разі отримання першої освіти та навчання на денній або дуальній формі, однак є певні виключення.