Мишель Андраде рассказала о планах на Евровидение-2025 (фото)

Співачка цього року вперше стала членом експертної ради Національного відбору на Дитячому Євробаченні. Мішель Андраде заявила, що вболіватиме за гурт MOLODI.

10 листопада українській співачці і телеведучій болівійського походження Мішель Андраді виповнилося 28 років. У свій День народження в інтерв'ю Фокусу вона розповіла, чи має намір узяти участь в українському Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення 2025, що відбудеться у Швейцарії.

Артистка зізналася, що конкурси її не дуже приваблюють, тому вона не боротиметься за право представляти Україну в Базелі. "Скажу чесно, мене не дуже приваблює формат конкурсів. Тому навряд чи ви побачите мене серед учасників. Однак я активно підтримую колег, для яких Євробачення є важливою подією", — зазначила співачка.

Мішель Андраде Фото: Пресслужба

Андраде заявила, що вболіватиме за гурт MOLODI, який набирає популярності, оскільки вважає, що цим артистам є що показати публіці: "Тримаю за них кулаки і вірю, що їм вдасться гідно представити Україну".

Однак цього року Мішель усе-таки буде причетна до Нацвідбору на Євробачення, але не як учасниця, а як член експертної ради на дитячий пісенний конкурс. "Я вперше стала членом експертної ради Нацвідбору на Дитячому Євробаченні. Працювати з дітьми — це зовсім інший досвід: вони щирі, відкриті до нових знань і готові прислухатися до порад", — поділилася артистка, зазначивши, що буде рада підтримати молоді таланти в перших кроках на великій сцені.

Раніше, 23 жовтня, Фокус писав, хто може поїхати на Євробачення від України. Зараз триває підготовка до Національного відбору, який визначить конкурсанта від України.