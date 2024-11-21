Як минула зіркова прем'єра фільму "Wicked: Чародійка" у Києві (фото)
На прем'єру зібралися відомі селебриті, блогери та ЗМІ.
Зірка серіалу "Жіночий лікар" Олексій Нагрудний, співачка Злата Огнєвіч та акторка Вікторія Маремуха відвідали допрем'єрний показ американського фільму "Wicked: Чародійка" в жанрі епічного музичного фентезі. Подія відбулася вчора, 20 листопада, в ТРЦ Gulliver, де побував і Фокус.
Так, фільм створений 45-річний американським режисером Джоном М. Чу розповідає історію двох відьм — Ельфаби, дівчини-вигнанки із зеленою шкірою — майбутня Зла відьма Заходу, і Глінду, привабливу й амбітну леді, яка згодом стала Доброю відьмою Півночі. Звісно їх об'єднає однин чоловік.
Головну роль у фільмі зіграли 37-річна Синтія Еріво та 31-річна співачка Аріана Гранде.
Нагадаємо, раніше ми писали, як минув допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди".
Крім цього, Фокус писав, що Соломія Вітвіцька разом із коханим-військовим відвідала прем'єру фільму "Гладіатор ІІ".