Як минула зіркова прем'єра фільму "Wicked: Чародійка" у Києві (фото)

На прем'єру зібралися відомі селебриті, блогери та ЗМІ.

Зірка серіалу "Жіночий лікар" Олексій Нагрудний, співачка Злата Огнєвіч та акторка Вікторія Маремуха відвідали допрем'єрний показ американського фільму "Wicked: Чародійка" в жанрі епічного музичного фентезі. Подія відбулася вчора, 20 листопада, в ТРЦ Gulliver, де побував і Фокус.

Так, фільм створений 45-річний американським режисером Джоном М. Чу розповідає історію двох відьм — Ельфаби, дівчини-вигнанки із зеленою шкірою — майбутня Зла відьма Заходу, і Глінду, привабливу й амбітну леді, яка згодом стала Доброю відьмою Півночі. Звісно їх об'єднає однин чоловік.

Головну роль у фільмі зіграли 37-річна Синтія Еріво та 31-річна співачка Аріана Гранде.

Сніжана Сніжана, дама-кіноманка Фото: фотограф Юрій Строкань

Злата Огнєвіч Фото: фотограф Юрій Строкань

інфлуенсер Ігор Донських, блогер Кирило Скачков та акторка Вікторія Маремуха Фото: фотограф Юрій Строкань

Наталі Солонік Фото: фотограф Юрій Строкань

Олена Світлицька Фото: Юрий Строкан

Олексій Нагрудний та Світлана Горошкова Фото: Юрий Строкан

Ксенія Купрієнко Фото: Юрий Строкан

Нагадаємо, раніше ми писали, як минув допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди".

Крім цього, Фокус писав, що Соломія Вітвіцька разом із коханим-військовим відвідала прем'єру фільму "Гладіатор ІІ".