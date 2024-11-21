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Стиль життя

Як минула зіркова прем'єра фільму "Wicked: Чародійка" у Києві (фото)

«Wicked: Чародійка», прем'єра фільму «Wicked: Чародійка», «Wicked: Чародійка» хто був на прем'єрі
Фото: Юрий Строкан | Злата Огнєвіч

На прем'єру зібралися відомі селебриті, блогери та ЗМІ.

Зірка серіалу "Жіночий лікар" Олексій Нагрудний, співачка Злата Огнєвіч та акторка Вікторія Маремуха відвідали допрем'єрний показ американського фільму "Wicked: Чародійка" в жанрі епічного музичного фентезі. Подія відбулася вчора, 20 листопада, в ТРЦ Gulliver, де побував і Фокус.

Так, фільм створений 45-річний американським режисером Джоном М. Чу розповідає історію двох відьм — Ельфаби, дівчини-вигнанки із зеленою шкірою — майбутня Зла відьма Заходу, і Глінду, привабливу й амбітну леді, яка згодом стала Доброю відьмою Півночі. Звісно їх об'єднає однин чоловік.

Головну роль у фільмі зіграли 37-річна Синтія Еріво та 31-річна співачка Аріана Гранде.

Сніжана Сніжана, дама-кіноманка Fullscreen
Сніжана Сніжана, дама-кіноманка
Фото: фотограф Юрій Строкань
Злата Огнєвіч Fullscreen
Злата Огнєвіч
Фото: фотограф Юрій Строкань
інфлуенсер Ігор Донських, блогер Кирило Скачков та акторка Вікторія Маремуха Fullscreen
інфлуенсер Ігор Донських, блогер Кирило Скачков та акторка Вікторія Маремуха
Фото: фотограф Юрій Строкань
Наталі Солонік Fullscreen
Наталі Солонік
Фото: фотограф Юрій Строкань
Олена Світлицька Fullscreen
Олена Світлицька
Фото: Юрий Строкан
Олексій Нагрудний та Світлана Горошкова Fullscreen
Олексій Нагрудний та Світлана Горошкова
Фото: Юрий Строкан
Ксенія Купрієнко Fullscreen
Ксенія Купрієнко
Фото: Юрий Строкан

Нагадаємо, раніше ми писали, як минув допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди".

Крім цього, Фокус писав, що Соломія Вітвіцька разом із коханим-військовим відвідала прем'єру фільму "Гладіатор ІІ".