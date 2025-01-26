Стилістка поділилася секретами, як виглядати вище та стрункіше, якщо у вас невисокий зріст

Якщо ви невисокого зросту, але хочете виглядати стрункішими та вищими – це цілком реально! Персональна стилістка Олена поділилася професійними секретами, які допоможуть створити гармонійний силует і додати кілька сантиметрів до зросту завдяки правильному вибору одягу.

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Багато людей мріють виглядати стрункішими та вищими, і це можливо завдяки правильно підібраному одягу. Персональна стилістка Олена поділилася ТОП-10 перевіреними прийомами, які допоможуть візуально додати зросту та створити гармонійні пропорції.

Висока талія

За словами стилістки, штани, спідниці та шорти із завищеною талією візуально витягують фігуру та подовжують ноги, створюючи ефект "ноги від вух".

Монохромні образи

Як пояснила експертка, образи в одному кольорі створюють безперервну вертикаль, що додає кілька сантиметрів зросту та робить силует стрункішим.

Ремені на талії

За словами стилістки, акцент на талії допомагає створити жіночні пропорції, навіть якщо природний силует більш прямокутний.

Об’єм у плечах

Як пояснює експертка, блузи з драпіруванням або підплічниками врівноважують верхню і нижню частину тіла, роблячи талію візуально тоншою.

Розкльошені фасони

За словами стилістки, сукні та спідниці А-силуету додають балансу фігурі, створюючи ефект "пісочного годинника".

V-подібний виріз

Як зазначає експертка, цей виріз візуально подовжує шию та додає легкості образу.

Високі підбори

За словами стилістки, класичний спосіб додати зросту – це взуття на підборах. Вони не лише додають сантиметри, а й покращують поставу.

Вертикальні лінії

Як пояснює експертка, смугастий принт, шви та навіть ряди ґудзиків створюють ефект витягнутої фігури, додаючи гармонійності силуету.

Кроп-топи + спідниці з високою талією

За словами стилістки, це ідеальне поєднання, яке допомагає зробити ноги довшими, а талію – виразнішою.

Довгі жакети

Як зазначає експертка, подовжені піджаки та кардигани додають образу елегантності та допомагають візуально подовжити силует.

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