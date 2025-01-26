Стилист поделилась секретами, как выглядеть выше и стройнее, если у вас невысокий рост

Если вы невысокого роста, но хотите выглядеть стройнее и выше — это вполне реально! Персональный стилист Елена поделилась профессиональными секретами, которые помогут создать гармоничный силуэт и добавить несколько сантиметров к росту благодаря правильному выбору одежды.

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Многие люди мечтают выглядеть стройнее и выше, и это возможно благодаря правильно подобранной одежде. Персональный стилист Елена поделилась ТОП-10 проверенными приемами, которые помогут визуально добавить роста и создать гармоничные пропорции.

Высокая талия

По словам стилиста, брюки, юбки и шорты с завышенной талией визуально вытягивают фигуру и удлиняют ноги, создавая эффект "ноги от ушей".

Монохромные образы

Как пояснила эксперт, образы в одном цвете создают непрерывную вертикаль, что добавляет несколько сантиметров роста и делает силуэт стройнее.

Ремни на талии

По словам стилиста, акцент на талии помогает создать женственные пропорции, даже если природный силуэт более прямоугольный.

Объем в плечах

Как объясняет эксперт, блузы с драпировкой или подплечниками уравновешивают верхнюю и нижнюю часть тела, делая талию визуально тоньше.

Расклешенные фасоны

По словам стилиста, платья и юбки А-силуэта добавляют баланса фигуре, создавая эффект "песочных часов".

V-образный вырез

Как отмечает эксперт, этот вырез визуально удлиняет шею и добавляет легкости образу.

Высокие каблуки

По словам стилистки, классический способ добавить роста — это обувь на каблуках. Они не только добавляют сантиметры, но и улучшают осанку.

Вертикальные линии

Как объясняет эксперт, полосатый принт, швы и даже ряды пуговиц создают эффект вытянутой фигуры, добавляя гармоничности силуэту.

Кроп-топы + юбки с высокой талией

По словам стилиста, это идеальное сочетание, которое помогает сделать ноги длиннее, а талию — выразительнее.

Длинные жакеты

Как отмечает эксперт, удлиненные пиджаки и кардиганы добавляют образу элегантности и помогают визуально удлинить силуэт.

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