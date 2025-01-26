Стилист поделилась секретами, как выглядеть выше и стройнее, если у вас невысокий рост
Если вы невысокого роста, но хотите выглядеть стройнее и выше — это вполне реально! Персональный стилист Елена поделилась профессиональными секретами, которые помогут создать гармоничный силуэт и добавить несколько сантиметров к росту благодаря правильному выбору одежды.
Многие люди мечтают выглядеть стройнее и выше, и это возможно благодаря правильно подобранной одежде. Персональный стилист Елена поделилась ТОП-10 проверенными приемами, которые помогут визуально добавить роста и создать гармоничные пропорции.
Высокая талия
По словам стилиста, брюки, юбки и шорты с завышенной талией визуально вытягивают фигуру и удлиняют ноги, создавая эффект "ноги от ушей".
Монохромные образы
Как пояснила эксперт, образы в одном цвете создают непрерывную вертикаль, что добавляет несколько сантиметров роста и делает силуэт стройнее.
Ремни на талии
По словам стилиста, акцент на талии помогает создать женственные пропорции, даже если природный силуэт более прямоугольный.
Объем в плечах
Как объясняет эксперт, блузы с драпировкой или подплечниками уравновешивают верхнюю и нижнюю часть тела, делая талию визуально тоньше.
Расклешенные фасоны
По словам стилиста, платья и юбки А-силуэта добавляют баланса фигуре, создавая эффект "песочных часов".
V-образный вырез
Как отмечает эксперт, этот вырез визуально удлиняет шею и добавляет легкости образу.
Высокие каблуки
По словам стилистки, классический способ добавить роста — это обувь на каблуках. Они не только добавляют сантиметры, но и улучшают осанку.
Вертикальные линии
Как объясняет эксперт, полосатый принт, швы и даже ряды пуговиц создают эффект вытянутой фигуры, добавляя гармоничности силуэту.
Кроп-топы + юбки с высокой талией
По словам стилиста, это идеальное сочетание, которое помогает сделать ноги длиннее, а талию — выразительнее.
Длинные жакеты
Как отмечает эксперт, удлиненные пиджаки и кардиганы добавляют образу элегантности и помогают визуально удлинить силуэт.
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