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Стиль життя

Ексдружина Бєднякова розповіла про повернення до США після відпочинку в Україні

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Фото: instagram.com/nastyakorotkaya/ | Ексдружина Бєднякова Анастасія Коротка з дітьми повернулася до США

Ексдружина Андрія Бєднякова, акторка Анастасія Коротка, разом із дітьми повернулася до США після відпочинку в Україні. Вона поділилася подробицями подорожі, жартома відзначивши переваги подорожей із дітьми та розповіла, як родина знову адаптується до американського життя.

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Ексдружина Андрія Бєднякова Анастасія Коротка разом з дітьми повернулася до США після відпочинку в Україні. Родина провела кілька тижнів, насолоджуючись зимовими курортами та життям у столиці, а тепер вирушила назад до Америки. На своїй сторінці в соцмережах Анастасія поділилася подробицями їхнього повернення.

Вона показала, як разом з дітьми перетинала кордон. За її словами, процедура проходила швидко завдяки тому, що вона була з маленькими дітьми.

"Дуже вигідно народжувати дітей – на кордоні пропускають без черги! Тому народжуйте дітей, це того варте", – пожартувала Коротка.

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Анастасія Коротка з дітьми
Анастасія Коротка, Бєдняков ексдружина, Анастасія Коротка діти, Коротка повернулася до США, подорож Короткої, Бєдняков сім’я, зірки України, новини шоу-бізнесу Fullscreen
Анастасія Коротка з дітьми
Анастасія Коротка, Бєдняков ексдружина, Анастасія Коротка діти, Коротка повернулася до США, подорож Короткої, Бєдняков сім’я, зірки України, новини шоу-бізнесу Fullscreen
Анастасія Коротка з дітьми
Fullscreen
Анастасія Коротка, Бєдняков ексдружина, Анастасія Коротка діти, Коротка повернулася до США, подорож Короткої, Бєдняков сім’я, зірки України, новини шоу-бізнесу
Анастасія Коротка, Бєдняков ексдружина, Анастасія Коротка діти, Коротка повернулася до США, подорож Короткої, Бєдняков сім’я, зірки України, новини шоу-бізнесу
Анастасія Коротка, Бєдняков ексдружина, Анастасія Коротка діти, Коротка повернулася до США, подорож Короткої, Бєдняков сім’я, зірки України, новини шоу-бізнесу

Також Анастасія поділилася враженнями від польоту. Вона зазначила, що вони ледь не спізнилися на рейс, але, як виявилося, літак був ще більш непунктуальним, тож вони встигли. Під час подорожі діти, син Остап та донька Ксенія, спокійно спали та дивилися мультики.

Після повернення до США Анастасія почала заново адаптуватися до американського життя. Вона показала, як її син Остап допомагає на кухні, а Ксенія займається творчістю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Бєдняков після розлучення возз'єднався з колишньою дружиною та дітьми.

Крім цього, Фокус писав, що Андрій Бєдняков зізнався, чому розлучився з дружиною.