Экс-супруга Беднякова рассказала о возвращении в США после отдыха в Украине

Экс-супруга Андрея Беднякова, актриса Анастасия Короткая, вместе с детьми вернулась в США после отдыха в Украине. Она поделилась подробностями путешествия, в шутку отметив преимущества путешествий с детьми и рассказала, как семья снова адаптируется к американской жизни.

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Экс-супруга Андрея Беднякова Анастасия Короткая вместе с детьми вернулась в США после отдыха в Украине. Семья провела несколько недель, наслаждаясь зимними курортами и жизнью в столице, а теперь отправилась обратно в Америку. На своей странице в соцсетях Анастасия поделилась подробностями их возвращения.

Она показала, как вместе с детьми пересекала границу. По ее словам, процедура проходила быстро благодаря тому, что она была с маленькими детьми.

"Очень выгодно рожать детей — на границе пропускают без очереди! Поэтому рожайте детей, это того стоит", — пошутила Короткая.

Анастасия Короткая с детьми Анастасия Короткая с детьми Анастасия Короткая с детьми

Также Анастасия поделилась впечатлениями от полета. Она отметила, что они едва не опоздали на рейс, но, как оказалось, самолет был еще более непунктуальным, поэтому они успели. Во время путешествия дети, сын Остап и дочь Ксения, спокойно спали и смотрели мультики.

После возвращения в США Анастасия начала заново адаптироваться к американской жизни. Она показала, как ее сын Остап помогает на кухне, а Ксения занимается творчеством.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Бедняков после развода воссоединился с бывшей женой и детьми.

Кроме этого, Фокус писал, что Андрей Бедняков признался, почему развелся с женой.