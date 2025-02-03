"Боюся, що Херсона не стане": Барських відреагував на кадри з рідного міста (відео)

Співак згадав своє дитинство та бурхливо відреагував на той факт, що ЗС РФ кожного дня атакують місто.

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Журналістка Раміна Есхакзай відвідала квартиру артиста Макса Барських у Херсоні в якій він не був від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України в 2022 року. Співак не міг стримати емоцій від побаченого. Відео з'явилось на каналі журналістки, яка побувала в Херсоні.

Інтерв'ю Макса Барських Раміні Есхакзай

Раміна спочатку не зізналась, як потрапила до квартири Макса Барських, де він жив до 17 років. Він розповів, що зараз його мати дистанційно вивозить звідти речі. Тому ключі є в сусідки, яка і відчинила Раміні двері. Журналістка привезла співакові деякі речі з його квартири: портрети, які йому намалювали фанати.

Так, артист розповів, що завжди його огортають теплі емоції, коли він згадує Херсон.

"Херсон – дивовижний. Коли я зустрічаю херсонців, то це завжди талановиті люди, гарячі, сексуальні. Пам'ятаю місто сонячним, яскравим, коли ми прогулювали уроки в школі та їздили з друзями у центр міста. Це були наші перші незалежні від батьків вечори", — загадав співак.

Журналістка показала зошити та листи від прихильників, валентинки зі школи та рідкісний запис його найпершого клубного виступу.

Зошит Макса Барських з художньої школи Фото: Скриншот

Також вона знайшла його заявки на конкурси та шкільні зошити.

Співак емоційно відреагував на відео руйнувань, які завдали росіяни, атакуючи Херсон безпілотниками та обстрілюючи ракетами.

"Так боюся, що Херсона не стане!.. Боюся, щоб його не спіткала доля Бахмута чи схожого на нього міста, адже росіяни щодня скидають на нього бомби, знищують місто. І стільки всього зруйновано, стільки спогадів… Всі люди, кого я знав, виїхали, і вони були великою частиною всіх цих спогадів. Щоразу, коли я приїжджав, мені було приємно подзвонити всім знайомим, яких я знав зі школи та з художньої школи. Ми могли збиратися, проводити час разом, згадувати теплі моменти, а зараз я дивлюся, що з цього красивого міста рашисти щодня витягують життя", – розповів Барських.

Також в інтерв'ю Макс зізнався, що на початку повномасштабного вторгнення скасував всі концерти в Росії, а гроші за квитки перерахував на ЗСУ.

Наприкінці грудня Макс Барських виступив у Палаці спорту із сольним концертом та в одному із номерів з'явився у образі сучасного Святого Миколая.

Крім цього, Фокус писав, що Макс Барських представив яскравий кліп до нового треку.