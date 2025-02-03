"Боюсь, что Херсона не станет": Барских отреагировал на кадры из родного города (видео)

Певец вспомнил свое детство и бурно отреагировал на тот факт, что ВС РФ каждый день атакуют город.

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Журналистка Рамина Эсхакзай посетила квартиру артиста Макса Барских в Херсоне в которой он не был с начала полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины в 2022 году. Певец не мог сдержать эмоций от увиденного. Видео появилось на канале журналистки, которая побывала в Херсоне.

Интервью Макса Барских Рамине Эсхакзай

Рамина сначала не призналась, как попала в квартиру Макса Барских, где он жил до 17 лет. Он рассказал, что сейчас его мать дистанционно вывозит оттуда вещи. Поэтому ключи есть у соседки, которая и открыла Рамине дверь. Журналистка привезла певцу некоторые вещи из его квартиры: портреты, которые ему нарисовали фанаты.

Так, артист рассказал, что всегда его окутывают теплые эмоции, когда он вспоминает Херсон.

"Херсон — удивительный. Когда я встречаю херсонцев, то это всегда талантливые люди, горячие, сексуальные. Помню город солнечным, ярким, когда мы прогуливали уроки в школе и ездили с друзьями в центр города. Это были наши первые независимые от родителей вечера", — вспомнил певец.

Журналистка показала тетради и письма от поклонников, валентинки из школы и редкую запись его самого первого клубного выступления.

Тетрадь Макса Барских из художественной школы Фото: Скриншот

Также она нашла его заявки на конкурсы и школьные тетради.

Певец эмоционально отреагировал на видео разрушений, которые нанесли россияне, атакуя Херсон беспилотниками и обстреливая ракетами.

"Так боюсь, что Херсона не станет! Боюсь, чтобы его не постигла судьба Бахмута или похожего на него города, ведь россияне ежедневно сбрасывают на него бомбы, уничтожают город. И столько всего разрушено, столько воспоминаний... Все люди, кого я знал, уехали, и они были большой частью всех этих воспоминаний. Каждый раз, когда я приезжал, мне было приятно позвонить всем знакомым, которых я знал по школе и по художественной школе. Мы могли собираться, проводить время вместе, вспоминать теплые моменты, а сейчас я смотрю, что из этого красивого города рашисты ежедневно вытягивают жизни", — рассказал Барских.

Также в интервью Макс признался, что в начале полномасштабного вторжения отменил все концерты в России, а деньги за билеты перечислил на ВСУ.

В конце декабря Макс Барских выступил во Дворце спорта с сольным концертом и в одном из номеров появился в образе современного Святого Николая.

Кроме этого, Фокус писал, что Макс Барских представил яркий клип к новому треку.