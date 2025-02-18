Кейт Вінслет привітала актора Рудинського після перемоги на BAFTA-2025: що вона сказала про Україну (відео)

Короткометражна стрічка про війну в Україні "Камінь, папір, ножиці" отримала статуетку відомої кінопремії. Головну роль у ній зіграв Олександр Рудинський.

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Український актор Олександр Рудинський після перемоги на кінопремії BAFTA-2025 зізнався, хто зі світових знаменитостей привітав його. Про це зірка серіалу "Перші ластівки" розповів в інтервʼю ТСН.

Олександр Рудинський виголосив промову на церемонії BAFTA-2025

Короткометражний фільм режисера Франца Бьома про війну в Україні "Камінь, папір, ножиці", у якому Рудинський зіграв головну роль, отримав статуету "британського Оскару".

Виявилося, що англійська акторка Кейт Вінслет особисто підійшла до українця та зізналася, що розчулена тим, що наразі відбувається в нашій країні.

"На всіх інтерв'ю, звісно, всі розпитують про Україну, кожен. І передбачення питають: як ви вважаєте, які зараз ігри – політичні чи неполітичні; чи змінилося зараз життя у Києві: безпечно чи небезпечно. До мене особисто підходила Кейт Вінслет і поділилася, що дуже сильно розчулена тим, що зараз відбувається в Україні. Це було дуже щиро з її боку. Ця людина дійсно переживає, що відбувається в моїй країні", – розповів Олександр Рудинський.

Зокрема, актор зізнався, як намагався повірити, що все навколо — реальність.

"Я зараз не до кінця усвідомлюю, як потрапив у цю реальність. Ти стоїш там, на сцені, бачиш перед собою Тімоті Шаламе або Едріана Броуді, який дивиться на тебе. Або до тебе підходить Кейт Вінслет і дякує. В такі моменти не до кінця усвідомлюєш, що це все по-справжньому", — розповів Рудинський.

Кейт Вінслет Фото: Getty Images

Український актор виступив перед світовими знаменитостями із урочистою промовою, яку присвятив своєму другу, який віддав життя, захищаючи Україну.

"Я хочу присвятити цю нагороду моєму другу – Жені Світличному, який загинув на війні за 5 днів до того, як ми почали знімання. А також усім тим, хто захищає мою країну та робить все для того, щоб вона залишалася незалежною. Дуже дякую BAFTA. Слава Україні", – промовив Рудинський зі сцени у Лондоні.

Нагадаємо, Олександр Рудинський зіграв в одному серіалі з Річардом Гіром.

Також Фокус писав про появу на церемонії BAFTA-2025 Демі Мур.