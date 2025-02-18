Кейт Уинслет поздравила актера Рудинского после победы на BAFTA-2025: что она сказала об Украине (видео)

Короткометражная лента о войне в Украине "Камень, бумага, ножницы" получила статуэтку известной кинопремии. Главную роль в ней сыграл Александр Рудинский.

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Украинский актер Александр Рудинский после победы на кинопремии BAFTA-2025 признался, кто из мировых знаменитостей поздравил его. Об этом звезда сериала "Первые ласточки" рассказал в интервью ТСН.

Александр Рудинский произнес речь на церемонии BAFTA-2025

Короткометражный фильм режиссера Франца Бёма о войне в Украине "Камень, бумага, ножницы", в котором Рудинский сыграл главную роль, получил статуэтку "британского Оскара".

Оказалось, что английская актриса Кейт Уинслет лично подошла к украинцу и призналась, что растрогана тем, что сейчас происходит в нашей стране.

"На всех интервью, конечно, все расспрашивают об Украине, каждый. И предсказания спрашивают: как вы считаете, какие сейчас игры — политические или неполитические; изменилась ли сейчас жизнь в Киеве: безопасно или опасно. Ко мне лично подходила Кейт Уинслет и поделилась, что очень сильно растрогана тем, что сейчас происходит в Украине. Это было очень искренне с ее стороны. Этот человек действительно переживает, что происходит в моей стране", — рассказал Александр Рудинский.

В частности, актер признался, как пытался поверить, что все вокруг — реальность.

"Я сейчас не до конца осознаю, как попал в эту реальность. Ты стоишь там, на сцене, видишь перед собой Тимоти Шаламе или Эдриана Броуди, который смотрит на тебя. Или к тебе подходит Кейт Уинслет и благодарит. В такие моменты не до конца осознаешь, что это все по-настоящему", — рассказал Рудинский.

Кейт Уинслет Фото: Getty Images

Украинский актер выступил перед мировыми знаменитостями с торжественной речью, которую посвятил своему другу, который отдал жизнь, защищая Украину.

"Я хочу посвятить эту награду моему другу — Жене Светличному, который погиб на войне за 5 дней до того, как мы начали съемки. А также всем тем, кто защищает мою страну и делает все для того, чтобы она оставалась независимой. Большое спасибо BAFTA. Слава Украине", — сказал Рудинский со сцены в Лондоне.

Напомним, Александр Рудинский сыграл в одном сериале с Ричардом Гиром.

Также Фокус писал о появлении на церемонии BAFTA-2025 Деми Мур.