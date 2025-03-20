Український репер увійшов до робочої групи при Мінекономіки

OTOY — дипломований ІТ-фахівець, який працює у великій компанії, що займається створенням продуктів для фінансово-технологічних стартапів і міжнародних банків. Це не заважає йому якісно займатися музикою.

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26-річний хіп-хоп і реп-виконавець В'ячеслав Дрофа, якого шанувальники знають під сценічним ім'ям OTOY, став членом незалежної робочої групи Міністерства економіки. Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Instagram.

У публікації він зазначив, що працювати, вести бізнес, навчатися в Україні – необхідність.

"Ну, напевно, немає простішої істини. Це про військовий сектор, це про цивільний сектор. А який найбільший челендж у тому всьому? Шукачеві роботи – знайти місце, де він точно потрібен за навичками і знаннями. Надавачу роботи – отримати кваліфікований штат. Чи працює він зараз? Якщо й так, то шаленими зусиллями обох сторін. А ще – освіта. А ще – підтримка бізнесу", – пише артист.

За його словами, він братиме участь в обговоренні та плануванні концепту платформи за напрямом Work In Ukraine (Працюй в Україні). В'ячеслав підкреслив, що хоче, щоб люди знаходили роботу швидко, навчалися якісно, і щоб бізнес мав можливість отримувати підтримку, особливо сьогодні.

Керівництво групою здійснюватиме міністерка економіки Юлії Свириденко, а куруватимуть – заступниця міністра Тетяна Бережна та заступник міністра з питань цифровізації Олександр Циборт. У коментарях до допису В'ячеслава вона подякувала йому за те, що "підсилив команду".

Хто такий OTOY?

В'ячеслав Дрофа родом зі Львова. До того як серйозно зайнятися музикою, він закінчив технічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" за спеціальністю "Розробка програмного забезпечення". Він із 15 років працює в IT-сфері. В'ячеслав обіймає посаду UX Director в одній з IT-компаній, яка консультує, проєктує та розробляє продукти для фінансово-технологічних стартапів і міжнародних банків.

"Я б уже міг кинути роботу в IT, але для мене вона дуже важлива. Ти не уявляєш, яка в мене крута команда. Проєкти, які ми робимо, це щось неймовірне. Люди, які мене оточують в Alty, – це те, що дає ресурс", – говорив він в одному з інтерв'ю.

Уперше голосно про себе репер заявив 2020 року музичним маніфестом Corruption. У 2023-му він виступив у другому півфіналі Євробачення-2023 як запрошений артист від України. OTOY зачитав реп на вірші Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати".

OTOY на "Євробаченні 2023"

Його альбом "Околофронт" (2022) був визнаний одним із найкращих музичних альбомів про війну. Трек "Мій брат" присвячений його двоюрідному брату Дмитру, бійцю полку "Азов", який загинув під час прориву на "Азовсталь".

Артист після початку військового вторгнення РФ в Україну заснував фонд "Агов" для допомоги сім'ям захисників "Азовсталі", а також проводить збори для підтримки військових.

Пісню "Мій брат" OTOY присвяти своєму двоюрідному брату-герою, який загинув на "Азовсталі"

Що стосується особистого життя артиста, то нещодавно він підтвердив стосунки зі співзасновницею бренду Gunia Project Марією Гаврилюк.

Раніше Фокус писав, що співак Коля Серга став радником міністра закордонних справ України.