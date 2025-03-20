Украинский рэпер вошел в рабочую группу при Минэкономики

OTOY – дипломированный ИТ-специалист, работающий в крупной компании, которая занимается созданием продуктов для финансово-технологических стартапов и международных банков. Это не мешает ему качественно заниматься музыкой.

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26-летний хип-хоп и рэп-исполнитель Вячеслав Дрофа, которого поклонники знают под сценическим именем OTOY, стал членом независимой рабочей группе Министерства экономики. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

В публикации он отметил, что работать, вести бизнес, учиться в Украине – необходимость.

"Ну, наверное, нет проще истины. Это о военном секторе, это о гражданском секторе. А какой самый большой челлендж в том всем? Соискателю работы – найти место, где он точно нужен по навыкам и знаниям. Работодателю – получить квалифицированный штат. Работает ли он сейчас? Если и так, то безумными усилиями обеих сторон. А еще – образование. А еще – поддержка бизнеса", – пишет артист.

По его словам, он будет участвовать в обсуждении и планировании концепта платформы по направлению Work In Ukraine (Работай в Украине). Вячеслав подчеркнул, что хочет, чтобы люди находили работу быстро, учились качественно и чтобы бизнес имел возможность получать поддержку, особенно сегодня.

Руководство группы будет осуществлять министр экономики Юлии Свириденко, а курировать – заместитель министра Татьяна Бережная и заместитель министра по вопросам цифровизации Александр Циборт. В комментариях к сообщению Вячеслава она поблагодарила его за то, что "усилил команду".

Кто такой OTOY?

Вячеслав Дрофа родом из Львова. До того как серьезно заняться музыкой, он закончил технический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника"по специальности "Разработка программного обеспечения". Он с 15 лет работает в IT-сфере. Сейчас Вячеслав занимает должность UX Director в одной из IT-компаний, которая консультирует, проектирует и разрабатывает продукты для финансово-технологических стартапов и международных банков.

"Я бы уже мог бросить работу в IT, но для меня она очень важна. Ты не представляешь, какая у меня крутая команда. Проекты, которые мы делаем, это нечто невероятное. Люди, которые меня окружают в Alty, — это то, что дает ресурс", – говорил он в одном из интервью.

Впервые громко о себе рэпер заявил в 2020 году музыкальным манифестом Corruption. В 2023-м он выступил во втором полуфинале Евровидения-2023 как приглашенный артист от Украины. OTOY зачитал рэп на стихи Тараса Шевченко "Садок вишневий коло хати".

OTOY на "Евровидении 2023"

Его альбом "Околофронт" (2022) был признан одним из лучших музыкальных альбомов о войне. Трек "Мій брат" посвящен его двоюродному брату Дмитрию, бойцу полка "Азов", который погиб при прорыве на "Азовсталь".

Артист после начала военного вторжения РФ в Украину основал фонд "Агов" для помощи семьям защитников "Азовстали", а также проводит сборы для поддержки военных.

Песню "Мой брат" OTOY посвяти своему двоюродному брату-герою, погибшему на "Азовстали"

Что касается личной жизни артиста, то недавно он подтвердил отношения с соосновательницей бренда Gunia Project Марией Гаврилюк.

Ранее Фокус писал, что певец Коля Серга стал советником министра иностранных дел Украины.