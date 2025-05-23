Усвідомлював, що впливав на думку українців: Бардаша засудили до 10 років ув'язнення

Продюсера та музиканта родом з України Юрія Бардаша засудили до 10 років позбавлення волі за підтримку війни РФ проти України.

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Про це йдеться у вироку Вінницького міського суду.

Суд встановив, що продюсер музичних проєктів, співак і хореограф, висловлював українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу. Також він підтримував агресію Росії проти України. При цьому він усвідомлював, що може впливати на думку українців і росіян.

Зокрема, він давав інтерв’ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України, а також у соцмережах публікував матеріали та проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію РФ проти України.

Бардаша визнали винним за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 109 — публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу;

ч. 1, 2 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність;

ст. 436 — пропаганда війни;

ч. 1, 3 ст. 436-2 — виправдовування збройної агресії РФ.

На судові засідання продюсер не з'являвся, тому вирок йому оголосили заочно.

Зазначимо, що пресслужба суду не вказала імені співака, але журналісти Укрінформу підкреслили, що мова йде саме про Бардаша.

Хто такий Юрій Бардаш

Юрій Бардаш — український музикант, родом з Луганської області. Починав свою кар'єру як танцюрист.

У 2007 році Бардаш став музичним продюсером пісенного гурту "Quest Pistols".

У 2016 році Юрій Бардаш став продюсувати одразу два нові музичні проєкти: співачку Луну (творчий псевдонім Христини Бардаш) та хіп-хоп гурт "Гриби".

2021 року Бардаш почав продюсувати українського виконавця Wellboy. У червні 2022 року Wellboy оголосив про припинення співпраці з Бардашем.

23 січня 2024 року Юрій Бардаш отримав громадянство Росії.

Нагадаємо, у травні 2024 року СБУ повідомила про підозру Бардашу через заклики до захоплення Києва і Харкова, а також виправдання війни РФ проти України.

За кілька днів сам Бардаш назвав "великою честю" звинувачення, які висунули проти нього.