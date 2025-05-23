Осознавал, что влиял на мнение украинцев: Бардаша приговорили к 10 годам заключения

Продюсера и музыканта родом из Украины Юрия Бардаша приговорили к 10 годам лишения свободы за поддержку войны РФ против Украины.

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Об этом говорится в приговоре Винницкого городского суда.

Суд установил, что продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу. Также он поддерживал агрессию России против Украины. При этом он осознавал, что может влиять на мнение украинцев и россиян.

В частности, он давал интервью с призывами к насильственному свержению конституционного строя Украины, а также в соцсетях публиковал материалы и проводил прямые трансляции, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины.

Бардаша признали виновным по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 109 — публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя;

ч. 1, 2 ст. 110 — посягательство на территориальную целостность;

ст. 436 — пропаганда войны;

ч. 1, 3 ст. 436-2 — оправдание вооруженной агрессии РФ.

На судебные заседания продюсер не являлся, поэтому приговор ему объявили заочно.

Отметим, что пресс-служба суда не указала имени певца, но журналисты Укринформа подчеркнули, что речь идет именно о Бардаше.

Кто такой Юрий Бардаш

Юрий Бардаш — украинский музыкант, родом из Луганской области. Начинал свою карьеру как танцор.

В 2007 году Бардаш стал музыкальным продюсером песенной группы "Quest Pistols".

В 2016 году Юрий Бардаш стал продюсировать сразу два новых музыкальных проекта: певицу Луну (творческий псевдоним Кристины Бардаш) и хип-хоп группу "Грибы".

В 2021 году Бардаш начал продюсировать украинского исполнителя Wellboy. В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с Бардашем.

23 января 2024 года Юрий Бардаш получил гражданство России.

Напомним, в мае 2024 года СБУ сообщила о подозрении Бардашу из-за призывов к захвату Киева и Харькова, а также оправдания войны РФ против Украины.

Через несколько дней сам Бардаш назвал "большой честью" обвинения, которые выдвинули против него.