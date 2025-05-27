"Правди немає в Україні": Юрко Юрченко вперше розповів про відбір на Євробачення-2005

Український співак Юрко Юрченко (Юрій Нечистяк), фронтмен гурту Yurcash, зізнався, що 2005 року вони не змогли потрапити на Євробачення, хоч і виграли голосування з піснею "Патріот".

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Про це артист розповів на Facebook.

Приводом для відвертої публікації послужив сюжет на каналі Тетяни Микитенко Ragulivna, де вона висловилася щодо вибору конкурсанта від України, яку тоді представляв гурт "Ґринджоли".

За словами Юрченка, раніше він ніколи не обговорював цю тему, але після перегляду відео вирішив розповісти про те, що "муляло" його вже 20 років.

"Yurcash/Юркеш тоді посіли третє місце на першому в історії України відборі на Єврошабаш у 2005 році. Штовхали тоді на перше місце шалаву (я не буду навіть її згадувати, бо померла давно для всіх нас), але виграли інші, бо політична ситуація змінилася. Ще тоді колеги, які мали доступ до голосування (не буду їх зараз підставляти, хіба що в суді, і то Божому) сказали: "Ти виграв це голосування. Але ж ти розумієш, що ви не поїдете на Євробачення?" — пише він.

Автор додав, що з розумінням поставився до почутого.

Фото: Скриншот

Це — не перша подібна історія у гурту.

"Так ми й не виграли Ху-Фактор у 2017, бо головний у цій справі сказав мені тоді. Дослівно: "Ти ж розумієш, що ви не можете виграти, тому що вже не один рік у шоу-бізнесі, а це проєкт для "домогосподарок", де перемагають люди з народу", — продовжив Юрій.

Він підкреслює, що йдеться не про образу і не скарги на долю.

"Вона (доля) у мене чудова, прекрасна! Мені пощастило стільки років жити і співати для людей, які мене люблять і поважають. Їх не так багато, як у інших артистів, але я йду своїм шляхом чесно, кайфую від того, що можу займатися своєю улюбленою справою вже багато років. Я про правду! Про свої власні принципи, які сповідую все життя.

А Правди немає в Україні. Це не мої слова — це слова Мого Брата Тараса! " — наголосив співак.

Він зазначив, що українці не повинні бути такими самими, як "бидло, з яким ми воюємо протягом усієї нашої історії...".

Пісня, яку Yurcash представив на відборі у 2005

Євробачення-2005 — чим запам'яталося

Євробачення 2005 пройшло в Києві після того, як у 2004-му Руслана з піснею "Дикі танці" перемогла в Стамбулі.

На участь у конкурсі претендували 19 фіналістів, серед яких фавориткою вважали Ані Лорак із піснею "A Little Shot of Love".

На перебіг Нацвідбору-2005 вплинула Помаранчева революція. Ще до початку революції журі визначило 75 півфіналістів із 500 заявок. За чотири місяці відбулося 15 півфіналів по п'ять учасників у кожному. Глядачі голосували за найкращу пісню тижня, у результаті чого сформувалися 15 фіналістів. Але віцепрем'єр-міністр із гуманітарних питань Микола Томенко наполіг додати без конкурсу чотирьох учасників, які виступали на Майдані, — "Ґринджоли", "Тартак", "De Shifer" і "Мандри".

За результатами глядацького голосування у фіналі перемогли "Грінджоли" з неофіційним гімном Помаранчевої революції "Разом нас багато". Вони набрали 2247 балів, залишивши Лорак позаду з 1952 балами, що викликало неабиякий скандал. Для багатьох результат вибору став несподіванкою, оскільки пісня вважалася неконкурентною для конкурсу, до того ж вона порушувала правило про аполітичність.

За підсумками Євробачення 2005 "Ґринджоли" посіли 19-те місце з 24, показавши другий найгірший результат України в цьому конкурсі. Найпровальнішим залишається 24-те місце, яке посів гурт O.Torvald у 2017 році з піснею "Time".

"Ґринджоли" посіли 19-те місце

Раніше Фокус писав, що:

У 2022 році Юрко Юрченко, який став на захист України від російських окупантів, ледь не загинув на фронті. Під обстріл співак потрапив разом зі своїм командиром та відомим письменником Сергієм Лойком, який написав роман "Аеропорт" про героїчну оборону Донецького аеропорту.

Щодо Нацвідбору на "Євробачення-2025", то музикант висловив своє позитивне враження від учасників пісенного конкурсу, однак зізнався, що йому "не вистачило мурашок".

Ми також писали, що гурт Ziferblat розповів в інтерв'ю Фокусу про свою другу спробу на "Євробаченні".