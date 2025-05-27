"Правды нет в Украине": Юрко Юрченко впервые рассказал об отборе на Евровидение-2005

Украинский певец Юрко Юрченко (Юрий Нечистяк), фронтмен группы Yurcash, признался, что в 2005 году они не смогли попасть на Евровидение, хоть и выиграли голосование с песней "Патриот".

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Об этом артист рассказал на Facebook.

Поводом для откровенной публикации послужил сюжет на канале Татьяны Микитенко Ragulivna, где она высказалась по поводу выбора конкурсанта от Украины, которую тогда представляла группа "Гринджолы".

По словам Юрченко, ранее он никогда не обсуждал эту тему, но после просмотра видео решил рассказать о том, что "мозолило" его уже 20 лет.

"Yurcash/Юркеш тогда заняли третье место на первом в истории Украины отборе на Еврошабаш в 2005 году. Толкали тогда на первое место шалаву (я не буду даже ее вспоминать, потому что умерла давно для всех нас), но выиграли другие, потому что политическая ситуация изменилась. Еще тогда коллеги, которые имели доступ к голосованию (не буду их сейчас подставлять, разве что в суде, и то Божьем) сказали: "Ты выиграл это голосование. Но ведь ты понимаешь, что вы не поедете на Евровидение?" - пишет он.

Автор добавил, что с пониманием отнесся к услышанному.

Фото: Скриншот

Это – не первая подобная история у группы.

"Так мы и не выиграли Ху-Фактор в 2017, потому что главный по этому делу сказал мне тогда. Дословно: "Ты же понимаешь, что вы не можете выиграть, потому что уже не один год в шоу-бизнесе, а это проект для "домохозяек", где побеждают люди из народа", - продолжил Юрий.

Он подчеркивает, что речь идет не об обиде и не жалобах на судьбу.

"Она (судьба) у меня отличная, прекрасная! Мне повезло столько лет жить и петь для людей, которые меня любят и уважают. Их не так много, как у других артистов, но я иду своим путем честно, кайфую от того, что могу заниматься своим любимым делом уже много лет. Я о правде! О своих собственных принципах, которые исповедую всю жизнь.

А Правды нет в Украине. Это не мои слова – это слова Моего Брата Тараса! " - подчеркнул певец.

Он отметил, что украинцы не должны быть такими же, как "быдло, с которым мы воюем на протяжении всей нашей истории…".

Песня, которую Yurcash представил на отборе в 2005

Евровидение-2005 – чем запомнилось

Евровидение 2005 прошло в Киеве после того, как в 2004-м Руслана с песней "Дикі танці" победила в Стамбуле.

На участие в конкурсе претендовали 19 финалистов, среди которых фавориткой считали Ани Лорак с песней "A Little Shot of Love".

На ход Нацотбора-2005 повлияла Оранжевая революция. Еще до начала революции жюри определило 75 полуфиналистов из 500 заявок. За четыре месяца состоялось 15 полуфиналов по пять участников в каждом. Зрители голосовали за лучшую песню недели, в результате чего сформировались 15 финалистов. Но вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Николай Томенко настоял добавить без конкурса четырех участников, выступавших на Майдане, – "Гринджолы", "Тартак", "De Shifer" и "Мандры".

По результатам зрительского голосования в финале победили "Гринджолы" с неофициальным гимном Оранжевой революции "Разом нас багато". Они набрали 2247 баллов, оставив Лорак позади с 1952 баллами, что вызвало большой скандал. Для многих результат выбора стал неожиданностью, поскольку песня считалась неконкурентной для конкурса, к тому же она нарушала правило об аполитичности.

По итогам Евровидения 2005 "Гринджолы" заняли 19-е место из 24, показав второй худший результат Украины в этом конкурсе. Самым провальным остается 24-е место, которое заняла группа O.Torvald в 2017 году с песней "Time".

"Гринджолы" заняли 19-е место

Ранее Фокус писал, что:

В 2022 году Юрко Юрченко, который стал на защиту Украины от российских оккупантов, чуть не погиб на фронте. Под обстрел певец попал вместе со своим командиром, и известным писателем Сергеем Лойко, который написал роман "Аэропорт" о героической обороне Донецкого аэропорта.

Что касается Нацобора на "Евровидение-2025", то музыкант выразил свое положительное впечатление от участников песенного конкурса, однако признался, что ему "не хватило мурашек".

Мы также писали, что группа Ziferblat рассказала в интервью Фокусу о своей второй попытке на "Евровидении".