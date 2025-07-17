Патч для Cyberpunk 2077 вийде не для всіх: кому доведеться чекати на новий реліз

Довгоочікуваний патч 2.3 для Cyberpunk 2077 офіційно вийде 17 липня для PS5, Xbox Series X і ПК, принісши з собою нові функції, як-от оновлені інструменти фоторежиму і додаткові транспортні засоби. Але, незважаючи на загальне здивування, у списку пристроїв, на яких буде доступний патч, відсутня одна важлива платформа: Nintendo Switch 2.

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CD Projekt Red підтвердила, що Switch 2 отримає патч, але не одночасно з іншими платформами. За словами старшої менеджерки спільноти Амелії Коржицької, команді потрібно трохи більше часу, щоб доопрацювати оновлення для консолі Nintendo. Як повідомляє GamesRadar+, точної дати не названо — лише обіцянка, що воно вийде "скоро" та що фанати мають слідкувати за новинами в соціальних мережах.

Затримка, судячи з усього, не буде довгою, але все ж досить тривалою, щоб гравці Switch 2 з нетерпінням чекали її. З іншого боку, той факт, що CDPR приділяє пріоритетну увагу чистому і плавному запуску, свідчить про відновлення уваги до якості, що не завжди було само собою зрозумілим у перші дні релізу гри.

Тим часом, гравці на консолях минулого покоління, як-от PS4 і Xbox One, як і раніше, залишаються осторонь, оскільки CDPR продовжує зосереджуватися виключно на обладнанні поточного покоління.

Відродження гри після розширення Phantom Liberty і великих патчів було серйозним досягненням, і з кожним новим оновленням її друге життя стає все яскравішим, стабільнішим і масштабнішим. Особливо на Switch 2, де високопрофільних ігор все ще відносно мало, Cyberpunk, що добре підтримується, залишається видатним активом консолі в зростаючому списку нових релізів.

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