Патч для Cyberpunk 2077 выйдет не для всех: кому придется ждать новый релиз

Долгожданный патч 2.3 для Cyberpunk 2077 официально выйдет 17 июля для PS5, Xbox Series X и ПК, принеся с собой новые функции, такие как обновленные инструменты фоторежима и дополнительные транспортные средства. Но, несмотря на всеобщее удивление, в списке устройств, на которых будет доступен патч, отсутствует одна важная платформа: Nintendo Switch 2.

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CD Projekt Red подтвердила, что Switch 2 получит патч, но не одновременно с другими платформами. По словам старшего менеджера сообщества Амелии Коржицкой, команде нужно немного больше времени, чтобы доработать обновление для консоли Nintendo.Как сообщает GamesRadar+, точная дата не названа — только обещание, что оно выйдет «скоро» и что фанатам следует следить за новостями в социальных сетях.

Задержка, по всей видимости, не будет долгой, но все же достаточно продолжительной, чтобы игроки Switch 2 с нетерпением ждали ее. С другой стороны, тот факт, что CDPR уделяет приоритетное внимание чистому и плавному запуску, свидетельствует о возобновлении внимания к качеству, что не всегда было само собой разумеющимся в первые дни релиза игры.

Между тем, игроки на консолях прошлого поколения, таких как PS4 и Xbox One, по-прежнему остаются в стороне, поскольку CDPR продолжает сосредотачиваться исключительно на оборудовании текущего поколения.

Возрождение игры после расширения Phantom Liberty и крупных патчей было серьезным достижением, и с каждым новым обновлением ее вторая жизнь становится все ярче, стабильнее и масштабнее. Особенно на Switch 2, где высокопрофильных игр все еще относительно мало, хорошо поддерживаемый Cyberpunk остается выдающимся активом консоли в растущем списке новых релизов.

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