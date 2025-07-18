Безпека під прицілом: неповнолітні гратимуть у Roblox по-новому

Roblox запускає новий набір інструментів безпеки, призначених спеціально для своєї величезної бази підлітків-гравців, особливо у віці від 13 до 17 років. Оновлення вводить систему "довірених зв'язків", що дає змогу підліткам вільніше спілкуватися в чаті з обраними користувачами, яких вони вже знають, водночас зберігаючи захист від потенційно небезпечних незнайомців.

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Щоб спілкуватися без фільтрів, обидва користувачі мають схвалити з'єднання, а для зв'язку з ким-небудь, кому за 18 років, потрібне сканування QR-коду або імпорт контактів, що додає фізичний рівень перевірки. Також ШІ підтверджуватиме вік користувача за відео селфі, повідомляє IGN.

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Поряд із новими соціальними механізмами, Roblox представляє систему оцінки віку на основі штучного інтелекту. Замість завантаження державного посвідчення особи, користувачі тепер зможуть підтвердити свій вік, відправивши коротке відео-селфі.

Штучний інтелект порівняє селфі з власним великим і різноманітним набором даних, щоб визначити, чи відповідає користувач віковому порогу платформи. Аналогічні експерименти проводилися і в надрах таких технологічних гігантів, як Meta та Google, що свідчить про ширшу тенденцію до модерації на основі штучного інтелекту в цифрових просторах. Чи виявиться така модерація надійним методом захисту користувачів — покаже час.

Переробка системи безпеки супроводжується набором невеликих, але значущих функцій. Підлітки тепер зможуть отримати доступ до таких інструментів, як налаштування онлайн-статусу, режим "не турбувати" і розширений батьківський контроль — за умови, що їхній обліковий запис пов'язаний з обліковим записом опікуна.

Roblox, схоже, балансує на тонкій грані між наданням підліткам більшої автономії та інформуванням батьків, особливо у зв'язку з тим, що платформа стикається зі зростаючою увагою до своєї історії з неповнолітніми користувачами, а також періодичною появою не зовсім дитячого контенту на платформі.

Ця увага керівництва далеко не безпідставна і сягає корінням у неприємний період для Roblox. Протягом багатьох років компанія була залучена в різні скандали, від експлуатації дітей в іграх до реальних судових розглядів. Повідомлення про зловживання, передбачувану експлуатацію молодих творців контенту і судові позови, що звинувачують компанію в недбалості, переслідували її зростання.

Незважаючи на це, Roblox продовжує позиціонувати себе як лідер у сфері цифрової безпеки, і тільки у 2023 році владі було повідомлено про більш ніж 13 000 інцидентів представниками компанії. Керівництво платформи наполягає на тому, що безпека залишається основною місією, але для багатьох спостерігачів питання полягає в тому, чи надто пізно з'явилися ці нові інструменти, чи, зрештою, якраз вчасно.

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